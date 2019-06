Friends: Jennifer Aniston su Ross e Rachel, starebbero ancora insieme?

Jennifer Aniston ha le idee chiare sul futuro di Rachel e Ross dopo la conclusione di Friends: dopo oltre due decenni, secondo la star, la coppia sta ancora insieme!

L'attrice, durante un'apparizione a un talk show americano, ha parlato dei personaggi della serie cult Friends rivelando la sua convinzione che nel presente Rachel Green e Ross Geller non si siano mai lasciati: "Assolutamente sono ancora una coppia".

I due sarebbero inoltre alle prese con la figlia, ormai quasi adulta, e Jennifer Aniston ha ricordato: "Emma è cresciuta ormai... Liceo? Sì, dovrebbe essere al liceo. Diciamo che è nei primi anni del liceo".

La star del piccolo e grande schermo era già tornata a parlare recentemente della serie che le ha regalato la fama mondiale svelando che sarebbe disposta a ritornare sul set: "Lo farei. Le ragazze lo farebbero. E anche i ragazzi, ne sono certa". Le sue parole non si basano però su delle prospettive concrete e ai microfoni di Entertainment Tonight ha rivelato: "Rispondere 'no' non mi portava da nessuna parte, e nemmeno 'forse'. Quindi ho pensato di dare una possibilità a 'sì'. Vediamo cosa accadrà in futuro. Mi dispiace se vi ho illuso!".

