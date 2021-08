Le star di Friends Jennifer Aniston e David Schwimmer stanno insieme? Questo è il rumor che un tabloid ha messo in circolo questa settimana e sul quale il magazine Gossip Cop sta indagando. I due attori hanno interpretato rispettivamente Rachel Green e Ross Geller nella popolare serie tv, due personaggi che sul piccolo schermo si sono amati molto, e questo ha spinto i fan dello show a sperare in una loro relazione anche al di fuori del set. Ma cosa c'è di concreto in queste notizie?

Galeotta fu la reunion. Stando a quanto riportato dall'edizione di questa settimana di New Idea, Jennifer Aniston e David Schwimmer si stanno frequentando ormai da un po' di tempo e sarebbero pronti a rendere ufficiale la loro relazione. La notizia, seppure non confermata, sta entusiasmando tutti i fan di Friends, i quali hanno sperato a lungo che Ross e Rachel, innamorati nella serie tv, portassero la loro storia d'amore al di fuori dello schermo. Un insider ha dichiarato al tabloid: "Quando li guardi insieme ora, ti rendi conto che sono perfetti l'uno per l'altro". Ha quindi aggiunto: "Tutti i loro amici comuni, tra cui Courteney Cox e Matthew Perry, li stanno spingendo a darsi una possibilità e loro ci stanno pensando seriamente". Ricordiamo che i due sono stati di recente protagonisti di Friends: The Reunion, lo speciale di HBO Max durante il quale hanno avuto modo di confrontarsi con il resto del cast della sitcom che li ha resi amati e famosi in tutto il mondo.

New Idea ha fatto anche riferimento alla recente apparizione di Aniston nello show di Howard Stern, dove l'attrice ha ricordato la precedente ammirazione reciproca tra lei e Schwimmer. In quell'occasione, Aniston ha ribadito: "Eravamo sempre impegnati in una relazione e non era mai il momento giusto". Ha quindi aggiunto: "La bellezza di tutto ciò era che, qualunque sentimento provassimo l'uno per l'altro, abbiamo letteralmente incanalato tutto nei personaggi di Ross e Rachel. Penso che forse è per questo che tutto ha risuonato in quel modo".

Insomma, Aniston e Schwimmer stanno davvero vivendo la loro famigerata storia d'amore al di fuori dello schermo? Molto probabilmente no. Il titolo utilizzato dal tabloid che ha lanciato la notizia suggerisce che i due attori si stiano già vedendo e stiano per rendere pubblica la loro relazione, mentre nell'articolo si legge che starebbero semplicemente considerando l'idea di provare a frequentarsi. Ad ogni modo, il sito di gossip non presenta prove, a parte la parola di un insider senza nome. Mentre entrambi gli attori hanno ammesso di aver provato sentimenti l'uno per l'altro ad un certo punto della loro vita, non c'è nulla che suggerisca che Aniston e Schwimmer stiano effettivamente iniziando una storia ora.

Già un paio di volte, in passato, New idea ha cercato di indovinare qualcosa della vita sentimentale di Jennifer Aniston. Nel 2019 era stata data sempre la notizia che lei e Schwimmer fossero "più che amici". Un anno fa, invece, il sito aveva riferito che Aniston stava avendo due gemelli tramite maternità surrogata con il suo ex Brad Pitt.