Friends: Jennifer Aniston parla di David Schwimmer e spiega i motivi del gossip sulla loro storia d'amore

Jennifer Aniston è intervenuta personalmente sul rumor di una sua ipotetica relazione con la co-star di Friends, David Schwimmer che ha tanto infiammato il popolo dei social network. Nel corso di un'intervista con Entertainment Tonight, la protagonista di Friends ha provato a spiegare le ragioni del gossip sugli interpreti di Ross e Rachel.

A proposito del rumor su un'eventuale relazione passata e presente tra Jennifer Aniston e David Schwimmer, la protagonista di Friends ha dichiarato: "Si tratta di una notizia davvero bizzarra. L'hanno lanciata veramente? Wow! David è mio fratello, praticamente!".

L'attrice di Friends ha proseguito: "Trovo questa notizia bizzarra e assurda però la comprendo. Mostra il modo in cui le persone sperano che determinate cose si realizzino. Molta gente ha tanti sogni nel cassetto!".

In seguito alla release digitale di Friends: The Reunion su HBO Max, un tabloid ha messo in circolo la notizia secondo cui tra Jennifer Aniston e David Schwimmer ci sarebbe (stato) del tenero. Nel corso della stessa reunion di Friends, l'attore ha parlato di una cotta tra i due ma ha anche dichiarato di essere stato bravo a non aver mai oltrepassato determinati confini a causa della relazione sua e di quella di Jennifer Aniston.

Pochi giorni dopo la reunion, però, i rappresentanti di David Schwimmer e Jennifer Aniston hanno negato la notizia di una loro relazione, distruggendo le fantasie più spinte di migliaia di fan di Friends.