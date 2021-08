Jennifer Aniston e David Schwimmer, arriva la risposta dell'attore di Friends sulle ultime notizie

David Schwimmer ha rotto il silenzio a proposito delle dicerie secondo le quali lui e la sua ex co-protagonista di Friends, Jennifer Aniston, si starebbero frequentando. L'attrice ha recentemente smentito la voce secondo la quale lei e il collega si fossero fidanzati, voce che si era diffusa online negli ultimi giorni.

I due attori hanno interpretato sullo schermo la celeberrima coppia, Ross Geller e Rachel Green, per un intero decennio e di recente i fan hanno tempestato i social media di foto e post in quanto molti credevano che Jen e David si stessero attualmente frequentando anche nella vita reale.

Ieri, un insider ha affermato che Jennifer e David si sono "riavvicinati moltissimo" dopo che la reunion di Friends "ha suscitato dei forti sentimenti" tra di loro. "Hanno iniziato a mandarsi dei messaggi subito dopo la fine delle riprese e, proprio il mese scorso, David ha preso un volo da New York per vedere Jen a Los Angeles". Ha concluso la fonte anonima.

Jennifer Aniston e David Schwimmer fidanzati? Arriva la risposta della star di Friends

Tuttavia, un rappresentante dell'attrice ha recentemente smentito le voci e anche il manager di Schwimmer ha appena affermato che non c'è "nessuna verità" in nessuna di queste affermazioni. Jennifer e David hanno interpretato Ross e Rachel per un decennio, ma solo di recente i due hanno rivelato i loro veri sentimenti reciproci. Durante Friends: The Reunion, Schwimmer ha dichiarato: "Avevo una cotta per Jen ed ero ricambiato. Entrambi, però, eravamo fidanzati e siamo stati ben attenti a non oltrepassare mai un ben preciso limite".