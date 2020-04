Friends: la figlia di Ross e Rachel compie 18 anni e può vedere quel video disastroso

Matt LeBlanc con Jennifer Aniston in Friends

Netflix Italia ha omaggiato sui social la mitica sitcom Friends, tramite una clip della decima stagione. Si tratta della sequenza finale dell'episodio Torta a sorpresa, dove si festeggia il primo compleanno di Emma, la figlia di Ross e Rachel. Nata nel 2002, Emma compie 18 anni nel 2020, e potrà quindi vedere il video girato dai genitori insieme agli amici di sempre: un misto di tenerezza e imbarazzo, tra Monica e Chandler che fingono di essersi lasciati nel futuro, Joey che commenta subito "18, eh?" e i genitori di Monica e Ross (che fanno la loro ultima apparizione proprio in questo episodio) che ragionano sulla presunta natura postuma della loro partecipazione.

Torta a sorpresa è il quarto episodio della decima stagione di Friends, ed è andato in onda su NBC negli Stati Uniti il 23 ottobre 2003, mentre in Italia ha debuttato su Rai Due il 13 giugno 2005. È l'ultimo episodio in cui appaiono Elliott Gould e Christina Pickles, due dei quattro attori (insieme a James Michael Tyler e Maggie Wheeler) a essere apparsi come ospiti in tutte e dieci le stagioni della sitcom.

Disponibile su Netflix da alcuni anni, la serie è tra i prodotti d'archivio più apprezzati dagli abbonati, anche se negli USA non è più in catalogo da qualche mese: il primo gennaio 2020, esattamente cinque anni dopo il debutto sul servizio, la sitcom è infatti stata rimossa dalla versione americana di Netflix in vista dell'uso su HBO Max, la piattaforma della Warner Bros. che debutterà nel mese di maggio. Sul medesimo servizio è previsto anche uno speciale con il cast fisso originale (Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer), ma le riprese, che dovevano avere luogo nel teatro di posa della serie il 23 e 24 marzo, sono state posticipate.