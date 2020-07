Friends: i fan hanno deciso quale episodio della serie è il migliore

I fan di Friends hanno decretato il migliore episodio della serie: Io so che tu sai che io lo so è risultato il preferito degli spettatori dopo una serie di votazioni effettuate online che li ha tenuti impegnati grazie all'iniziativa HBO Max Games.

Grazie a una serie di scontri diretti tra vari titoli, tratti dalle stagioni che compongono lo show cult, si è arrivati a determinare quale capitolo della storia dell'iconico gruppo di amici ha conquistato il cuore di chi ha seguito l'evolversi della storia di Monica, Chandler, Ross, Joey, Rachel e Phoebe.

La puntata della quinta stagione, in versione originale intitolata The One Where Everybody Finds Out, è una delle più memorabili di Friends. Sullo schermo si assiste infatti a cosa accade quando Joey, Phoebe e Rachel cercano di far ammettere a Chandler e Monica di essere una coppia, dopo aver scoperto per caso il loro legame. Negli ultimi minuti è poi Ross alle prese con la rivelazione, vedendo dalla finestra della sua nuova casa, proprio di fronte al palazzo in cui vivono i suoi amici, la sorella e Chandler mentre si baciano.

L'episodio Io so che tu sai che io lo so, il quattordicesimo della quinta stagione, è particolarmente divertente e importante per la storia e il risultato della votazione non è quindi particolarmente sorprendente.

I fan devono però ancora attendere qualche mese prima di vedere sugli schermi l'annunciata reunion del cast originale dello show cult formato da Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey), Matthew Perry (Chandler) e David Schwimmer (Ross) che avrebbe dovuto essere realizzata per il lancio di HBO Max, piattaforma su cui ora sono disponibili in esclusiva tutte le puntate.

Nella reunion della serie erano coinvolti anche gli autori originali di Friends, David Crane e Mara Kauffman.