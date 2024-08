Friends: i creatori hanno dovuto difendere la storyline di Monica nel pilot dall'opposizione della NBC

I co-creatori di Friends hanno rivelato di aver dovuto lottare per la storyline di Monica Geller nel primo episodio, che la vedeva andare a letto con qualcuno al primo appuntamento.

A quasi 30 anni dall'esordio dell'amato show, David Crane e Marta Kauffman hanno recentemente raccontato al Times UK che un dirigente della NBC voleva cambiare la trama di Monica (Courteney Cox) nell'episodio pilota, andato in onda nel settembre 1994.

Cosa era accaduto

"Il responsabile disse: 'Monica non ci piacerà perché nell'episodio pilota va a letto con un uomo al primo appuntamento'. Noi sostenemmo che questo la rendeva simpatica", ha ricordato Crane, aggiungendo che il network aveva persino coinvolto il pubblico, sperando che sostenesse la loro opinione.

Friends: Courteney Cox e Matthew Perry nell'episodio La festa di Halloween

"La rete, nel tentativo di dimostrare che Monica non sarebbe piaciuta al pubblico se fosse andata a letto con un uomo al primo appuntamento, ha distribuito un questionario durante le prove generali", ha detto Crane. "Ed era così distorto. La domanda era del tipo: 'Quando Monica va a letto con un ragazzo al primo appuntamento, è a) una sgualdrina o b) una prostituta?'".

Tuttavia, il pubblico aveva le proprie idee e queste non combaciavano con le opzioni elencate nel questionario. "La gente ha risposto dicendo: 'No, va bene'", ha raccontato Crane. Nel pilot, intitolato anche Matrimonio mancato, Monica va a letto con un ragazzo di nome Paul al loro primo appuntamento, dopo che lui le confessa di non fare sesso con nessuno da due anni, da quando è finita la sua ultima relazione. Ma Monica scopre più tardi nell'episodio che lui ha mentito per convincerla ad andare a letto con lui.

Per tutte le 10 stagioni dello show, vincitore di un Emmy, il pubblico in studio ha giocato un ruolo fondamentale nel suo successo, contribuendo anche ad alcune trame, come la relazione tra Monica e Chandler Bing (Matthew Perry).

"Pensavamo che sarebbe stata una storia di una notte", ha detto Kauffman al Times UK a proposito dell'episodio in cui i loro personaggi si incontrano a Londra prima del matrimonio di Ross Geller (David Schwimmer) ed Emily Waltham (Helen Baxendale). "Ma hanno ricevuto una reazione così forte da parte del pubblico di Londra che ha effettivamente modificato la direzione che stavamo prendendo con la trama".