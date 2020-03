Friends: il Coronavirus fa posticipare le riprese dello speciale reunion

La reunion di Friends, ideata per il lancio di HBO Max, è stata posticipata a causa dell'emergenza Coronavirus.

La notizia è stata confermata da una fonte vicina alla produzione interpellata da Variety. Per la sicurezza delle star e della troupe si è deciso di non procedere con le riprese previste la prossima settimana e le star di Friends potrebbero quindi ritrovarsi in uno studio televisivo nel mese di maggio, o forse ancora più tardi, dopo aver valutato la situazione sanitaria.

Nel progetto annunciato da Warner Bros. era coinvolto il cast originale dello show cult formato da Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey), Matthew Perry (Chandler) e David Schwimmer (Ross).

Nella reunion della serie erano coinvolti anche gli autori originali di Friends, David Crane e Mara Kauffman.

