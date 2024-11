Friday Night Lights: Universal lavora al reboot della serie tv di Peter Berg

Friday Night Lights potrebbe essere la prossima serie ad essere riadattata in un reboot. La nuova versione del dramma legato al mondo del football americano è in fase di sviluppo presso Universal Television con Jason Katims, Peter Berg e Brian Grazer, come ha confermato Deadline.

La nuova storia dovrebbe essere ancora ambientata nel mondo sportivo delle scuole superiori con nuovi personaggi in sostituzione del cast precedente, che includeva volti noti come Kyle Chandler, Connie Britton, Taylor Kitsch e Jesse Plemons. Il progetto è alle fasi iniziali ma è stato già portato all'attenzione del mercato.

Avventura nel football

Dopo la fine della serie, prodotta per cinque stagioni, si è discusso parecchio di un reboot dello show che potesse essere o in tv o al cinema. La serie è basata su un libro di H.G. Bissinger e su un film del 2004, ed era ambientata nella città fittizia di Dillon, nella zona rurale del West Texas.

Kyle Chandler e Connie Britton in una scena di Friday Night Lights

La trama seguiva le vicende di una squadra di football delle scuole superiori, allenata da Eric Taylor (Kyle Chandler), con Connie Britton nei panni della moglie del protagonista. Nel cast figuravano anche attori del calibro di Minka Kelly, Adrianne Palicki, Jurnee Smollett, Michael B. Jordan e Matt Lauria. La serie era prodotta da Universal Television, Imagine Television e Film 44.

Le origini dello show

Inizialmente commissionata per NBC, Friday Night Lights, che in Italia è circolata anche con il titolo High School Team, debuttò sullo schermo nel 2006, e andò in onda per due stagioni sulla rete prima che la compagnia raggiungesse un accordo con DirecTV, dopo lo sciopero degli sceneggiatori nel 2007.

Molto apprezzata dalla critica, che l'ha definita la miglior serie basata sullo sport che sia mai stata realizzata, Friday Night Lights ha ricevuto parecchi riconoscimenti, tra cui due Emmy Award, un Peabody Award e due Humanitas Prize. La nuova produzione dovrebbe rivoluzionare ogni aspetto e proporre ai fan un progetto totalmente rinnovato.