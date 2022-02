Fresh: il trailer del film con Sebastian Stan e Daisy Edgar Jones

Fresh, presentato al Sundance Film Festival, è il nuovo film con star Sebastian Stan e Daisy Edgar-Jones e il primo trailer anticipa una svolta inaspettata per un progetto che, nelle prime battute, propone apparentemente i soliti schemi delle commedie romantiche.

Nel video si vede la protagonista alle prese con appuntamenti disastrosi fino a quando incontra al supermercato un affascinante medico, che sembra l'uomo perfetto e la sua potenziale anima gemella. La loro relazione prende però una svolta inaspettata e potenzialmente molto pericolosa.

Il film diretto dall'esordiente Mimi Cave debutterà nelle sale americane e su Hulu il 4 marzo.

Fresh racconta la storia di Noa, personaggio affidato a Daisy Edgar-Jones, che va alla ricerca dell'amore, ma è stanca degli insuccessi legati all'uso delle app di incontri. Quando, per caso, incontra in un supermercato il carismatico e affascinante Steve, ruolo affidato a Sebastian Stan, improvvisamente sembra aver avuto un po' di fortuna in amore. Tutto cambia quando, in occasione di una gita in montagna, scopre il lato oscuro dell'uomo.

Nel team di produttori del film, che ha tra i suoi interpreti anche Jojo T. Gibbs, c'è il regista Adam McKay.

Sebastian Stan è attualmente protagonista sul piccolo schermo della miniserie Pam & Tommy in cui interpreta Tommy Lee. Daisy, invece, dopo il successo di Normal People, sarà una delle protagoniste di Where the Crawdads Sing.