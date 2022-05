Frère et Soeur: il trailer del film di Arnaud Desplechin in concorso a Cannes 2022 con Marion Cotillard

Il film di Arnaud Desplechin intitolato Frère et Soeur sarà in concorso al Festival di Cannes 2022 e il trailer regala le prime sequenze del progetto con star Marion Cotillard.

Arnaud Desplechin arriva in concorso a Cannes 2022 con il film Frère et Soeur, di cui online è stato condiviso il primo trailer.

Nel video si segue quello che accade in una famiglia dopo che un incidente obbliga un fratello e una sorella a riallacciare i rapporti.

Il film Brother and Sister (Frère et Soeur) ha come protagonisti Marion Cotillard e Melvil Poupad nei ruoli di un'attrice e di un insegnante e poeta. Per venti anni Alice ha provato del risentimento nei confronti del fratello Louis, con cui ha perso ogni tipo di rapporto. Quando i loro genitori hanno un incidente i due saranno costretti a provare a trovare una riconciliazione.

Nel cast del film di Arnaud Desplechin ci sono anche Golshifteh Farahani, Benjamin Siksou, Patrick Timsit, Abel Joël Cudennec, Cosmina Stratan, Francis Leplay, Max Baissette de Malglaive, Nicolette Picheral, Clément Hervieu-Léger, e Alexandre Pavloff.

Il filmmaker ha scritto la sceneggiatura insieme a Julie Peyr. Il film permetterà a Desplechin di tornare in concorso al Festival di Cannes, in programma dal 17 al 28 maggio.