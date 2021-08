Free Guy: Ryan Reynolds diventa un avvocato nel video promozionale realizzato per Xbox

Ryan Reynolds si trasforma in un avvocato esperto in infortuni nel mondo dei videogiochi nel nuovo video promozionale di Free Guy.

Free Guy sta per arrivare nei cinema e un nuovo video promozionale mostra Ryan Reynolds in un'inedita versione: quella di avvocato.

Nel filmato, realizzato per Xbox, il legale Bryan Breynolds spiega che tipo di servizi può offrire ai suoi potenziali clienti spiegando quali danni subiti possono portare a ottenere un risarcimento. Tra i testimonial c'è anche Chips Dubbo che in Halo è stato ferito gravemente alla schiena, riuscendo però a vincere la causa grazie a Breynolds.

Diretto da Shawn Levy, il film Free Guy racconta la storia del personaggio di Ryan Reynolds, un impiegato di banca bloccato nella propria routine quotidiana che scopre improvvisamente di essere una presenza secondaria in un videogioco piuttosto brutale che permette agli utenti di vivere incredibili avventure piene di azione. L'uomo si renderà conto di essere l'unico in grado di salvare il proprio mondo, dando così una svolta inaspettata alla propria vita.

Nel cast anche Taika Waititi, Jodie Comer, Lil Rel Howery, Utkarsh Ambudkar e la star di Stranger Things Joe Keery. La sceneggiatura originale, firmata da Matt Lieberman, è stata riscritta da Ryan Reynolds e Zak Penn.