Free Fire: l'action movie con Brie Larson stasera su Rai4!

Free Fire, l'action movie con protagonista Brie Larson sbarca stasera su Rai4 alle 21:10 in prima visione Free Fire. Dietro la macchina da presa c'è il britannico Ben Wheatley, autore eccentrico e inconfondibile nelle sue tinte forti, già noto al nostro pubblico per i thriller Kill List (2011) e Killer in viaggio (2012).

Fine anni '70, Boston. Due membri dell'IRA si incontrano con un trafficante di armi in un magazzino in disuso, insieme a loro due mediatori. Quando un proiettile viene sparato per sbaglio, esplode una furiosa rissa a colpi di arma da fuoco che costringerà tutti i presenti a una vera e propria lotta per la sopravvivenza.

Cillian Murphy in Free Fire

Forte di un cast ricco di nomi di spicco dell'attuale panorama mainstream, come Brie Larson, Cillian Murphy, Sharlto Copley e Armie Hammer, Free Fire si contraddistingue per un linguaggio fresco e movimentato, con una forsennata struttura da survival movie in cui l'azione è scandita da continui scontri a fuoco all'interno di uno spazio circoscritto.

Free Fire si è aggiudicato il Grolsch People's Choice Midnight Madness Award al Toronto International Film Festival nel 2016 e, lo stesso anno, è stato candidato ai British Independent Film Awards per la migliore regia.