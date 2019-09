Freddie Mercury, per il suo compleanno nuovo video sull'amore e l'AIDS

Freddie Mercury: in occasione del suo 73° compleanno ecco un video di Love Me Like There No Tomorrow che punta alla sensibilizzazione sulla lotta contro l'AIDS

Freddie Mercury avrebbe compiuto 73 anni e per il suo compleanno la Universal Music Group ha realizzato un video accompagnato da un brano del frontman dei Queen, Love Me Like There No Tomorrow.

L'animazione video di Love Me Like There No Tomorrow racconta la storia di due globuli bianchi, di cui uno malato, e ha l'obiettivo di sensibilizzare le persone sul tema dell'AIDS. La narrazione si concentra principalmente sull'ignoranza e la paura che subiscono l'impeto della forza dell'amore. Si tratta inoltre sia di un obiettivo raggiunto per la comunità LGBT, che da anni lotta per i propri diritti, e un omaggio alla memoria del cantante, nonché alla Mercury Phoenix Trust, che da anni si occupa di progetti legati alla lotta all'HIV e AIDS.

I due registi, Esteban Bravo e Beth David, hanno dichiarato:"Volevamo raccontare una storia importante per Freddie, ma che non parlasse esplicitamente di lui". La canzone che si può ascoltare nel video è un estratto di Never Boring, raccolta disponibile dal prossimo 11 ottobre. Freddie Mercury scomparve il 24 novembre 1991 all'età di 45 anni, a causa dell'aggravarsi di una polmonite in relazione alle complicazioni dovute all'AIDS.

Nel 2018 è uscito nelle sale il film Bohemian Rhapsody che racconta, romanzandola in più parti, l'ascesa di Freddie Mercury fino a diventare leader dei Queen ed esibirsi al Live Aid nel 1985. La pellicola si è aggiudicata quattro premi Oscar, tra cui quello al miglior attore per Rami Malek.