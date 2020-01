Freddie Mercury: a 28 anni dalla sua morte continua a inviare regali di Natale ai suoi amici

A 28 anni dalla sua morte Freddie Mercury continua a inviare regali di Natale ai suoi amici e familiari. Ogni anno infatti, i fattorini dei celebri magazzini Fortnum & Mason, consegnano cesti natalizi ai parenti e agli amici del cantante dei Queen, scomparso nel 1991 a soli 45 anni a causa di complicazioni dovute all'AIDS.

Freddie Mercury durante un live

Tra l'altro nella biografia di Elton John c'è una conferma della generosità di Freddie e del suo attaccamento agli amici. Un mese dopo la morte del leader dei Queen, Elton John ricevette un dono di Natale, un prezioso dipinto di fine Ottocento del pittore inglese Henry Scott Tuke. Il quadro era accompagnato da un biglietto su cui c'era scritto "Cara Sharon, ho pensato che ti sarebbe piaciuto. Con amore, Melina. Buon Natale". Sharon e Melina erano i nomi da drag queen con i quali Freddie e Elton si divertivano a chiamarsi a vicenda. L'autore di Rocket Man racconta "Ero sopraffatto, questo bellissimo uomo stava morendo di Aids e nei suoi ultimi giorni era riuscito in qualche modo a trovarmi un bel regalo di Natale. Per quanto triste fosse quel momento, è ciò a cui penso più spesso quando ricordo Freddie, perché rappresenta perfettamente il suo carattere".

Freddie Mercury aveva un quaderno con le date di compleanno di tutti gli amici, che aggiornava di volta in volta. A chi gli chiedeva il motivo di questi regali rispondeva "E' molto più piacevole ricevere che dare. E poi i soldi sono miei, me li sono guadagnati lavorando, quindi li spendo come voglio. È il bello di essere ricchi. Magari il denaro non compra la felicità, ma di sicuro può regalarla".