Fred Astaire: due biopic in lavorazione, uno con Tom Holland, l'altro con Jamie Bell

Tom Holland e Jamie Bell si caleranno entrambi nei panni dell'icona della danza a Hollywood Fred Astaire in due biopic indipendenti, in fase di sviluppo.

Quando era in vita, Fred Astaire non ha mai voluto che la sua vita fosse rappresentata sul grande schermo, ma adesso sono ben due i biopic in arrivo incentrati sull'esistenza del famoso ballerino di Hollywood. In uno Fred Astaire sarà interpretato da Tom Holland, nell'altro da Jamie Bell. Le due produzioni sono completamente indipendenti.

Il primo film, annunciato lunedì 13 febbraio da The Hollywood Reporter, vedrà Tom Holland nei panni dell'icona di Hollywood e sarà diretto dal regista di Paddington Paul King.

Il film biografico, ancora privo di titolo, si focalizzerà sulla stretta relazione di Fred Astaire con sua sorella Adele mentre i due crescevano studiando danza prima di prendere strade separate.

Tom Holland: il biopic su Fred Astaire contestato sui social, ecco perché

L'altro biopic, come rivela Deadline, sarà incentrato sulla caotica relazione tra Fred Astaire e la compagna di set Ginger Rogers. Il film vedrà protagonisti Jamie Bell e Margaret Qualley. 30West finanzierà il progetto che dovrebbe entrare in produzione nei prossimi mesi.