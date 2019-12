Fratelli unici: stasera in TV su Rai1 il film con Miriam Leone e Luca Argentero

Stasera su Rai1 alle 21:25 arriva Fratelli unici, la commedia del 2014, diretta da Alessio Maria Federici, con un cast unico in cui spiccano i nomi dei 4 protagonisti, Luca Argentero, Raoul Bova, Miriam Leone e Carolina Crescentini.

All'inizio della storia di Fratelli unici ci sono loro, Pietro (Raoul Bova), medico affermato con alle spalle un matrimonio fallito, e Francesco (Luca Argentero), stuntman di professione ed eterno bambino allergico alle relazioni durature. Fratelli di sangue, i due hanno sempre però sognato di essere figli unici.

In seguito a un incidente, Pietro perde la memoria, cosa che lo rende autonomo quanto un bambino. Giulia (Carolina Crescentini) è l'ex moglie e rifiuta di prendersene cura, anche perchè sta per risposarsi. Così Francesco non può far altro che portarlo a casa e accudirlo, comportandosi da vero e proprio fratello maggiore.

La convivenza tra i due non è sempre facile ma ha anche i suoi risvolti comici, particolarmente apprezzati da Sofia (Miriam Leone), la bella vicina di casa che non riesce però a sopportare gli atteggiamenti a volte maschilisti e superficiali che Francesco assume nel voler rieducare il fratello in campo sentimentale. Ma l'incontro di Pietro con una ragazza che gli farà battere di nuovo il cuore cambierà tutto, anche per Francesco.