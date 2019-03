Fratelli Nemici - Close Enemies, clip in esclusiva del film

Patrizio Marino

Fratelli Nemici - Close Enemies del regista francese David Oelhoffen, il thriller metropolitano con Matthias Schoenaerts presentato con successo alla 75. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, arriva nelle sale cinematografiche italiane giovedì 28 marzo.

Protagonisti del film sono Manuel e Driss, nati e cresciuti in una periferia in cui domina la legge del narcotraffico, i due erano come fratelli. Da adulti però finiscono per prendere strade opposte: Manuel ha scelto di abbracciare la vita del criminale, Driss l'ha rinnegata ed è diventato un poliziotto. Quando il più grande affare di Manuel va storto, e loro esistenze torneranno inesorabilmente ad intrecciarsi, i due uomini si incontrano di nuovo e si rendono conto che entrambi hanno bisogno l'uno dell'altro per sopravvivere nei loro mondi. Nonostante l'odio, fra tradimenti e rancori, riscoprono l'unica cosa rimasta a unirli nel profondo: l'attaccamento viscerale al luogo della loro infanzia.

Fratelli Nemici - Close Enemies è interpretato da Matthias Schoenaerts e Reda Kateb nei panni rispettivamente di Manuel e Driss. Al loro fianco troviamo tra gli altri Adel Bencherif, Nicolas Giraud, Sabrina Ouazani e Astrid Whettnall. La sceneggiatura è firmata dallo stesso regista in coppia con Jeanne Aptekman.

Il terzo lungometraggio di David Oelhoffen si presenta come una nuova variante del dualismo fra criminale e poliziotto. Il film (qui potete leggere la nostra recensione di Fratelli Nemici - Close Enemies) sarà distribuito in Italia da Europictures. Manuel e Driss sono anche i protagonisti della clip video che vi presentiamo oggi in esclusiva.