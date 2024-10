I fratelli Menendez, secondo Ryan Murphy, usciranno di carcere entro Natale

Il produttore della serie Monsters, Ryan Murphy, ha parlato dell'impatto avuto dalla serie sulla situazione legale di Erik e Lyle Menendez, in carcere dopo l'omicidio dei genitori.

Ryan Murphy ha svelato di essere convinto che i fratelli Menendez usciranno dal carcere entro Natale.

Il produttore non ha nemmeno escluso di realizzare nuovi episodi della serie antologica Monsters nel caso in cui ci fossero degli importanti sviluppi nel loro caso.

Gli sviluppi del caso

Il procuratore distrettuale di Los Angeles, George Gascon, ha infatti fissato una data per un'udienza in tribunale durante la quale presentare le prove che gli avvocati dei due fratelli sostengono di avere per dimostrare che Lyle ed Erik fossero stati molestati sessualmente dal padre.

I protagonisti della serie

Murphy, parlando della possibilità di girare nuove puntate, ha quindi ammesso: "Sarebbe interessante farlo se Nicholas Alexander Chavez e Cooper Koch fossero d'accordo, forse uno o due episodi per continuare la storia".

Monsters: il nostro speciale in più parti che analizza il procedimento penale contro i fratelli Menendez

Il lato positivo della popolarità di Monsters

Ryan ha inoltre sottolineato la sua convinzione che la serie abbia regalato ai Menendez una nuova popolarità e una possibilità di far sentire la loro versione della storia, situazione che potrebbe aiutarli dal punto di vista legale: "In pratica abbiamo dato loro una piattaforma. Penso possano entrambi essere fuori dal carcere entro Natale. Lo credo davvero".

Il produttore ha spiegato che, per questo motivo, le critiche rivolte allo show dalla famiglia lo hanno un po' ferito: "La cosa che pensavano avrebbe fatto del male in realtà li sta aiutando".

Ad aiutare i fratelli c'è anche Kim Kardashian che, dopo aver visto in anteprima la serie un mese prima del debutto su Netflix, si è realmente interessata al caso, situazione commentata dal produttore dichiarando: "Molte persone mi hanno parlato del potere della televisione e di cosa può fare. Può accendere la luce dei riflettori su qualcosa e illuminare gli angoli oscuri".