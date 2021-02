Frasier: Paramount+ sta sviluppando un revival

Frasier potrebbe avere un revival: Paramount+ sembra sia al lavoro sul progetto destinato al servizio di streaming di ViacomCBS.

Il sito di Variety, tuttavia, sostiene che il potenziale show sia ancora nelle prime fasi di sviluppo e sarebbe ancora presto per annunciare il via libera alla produzione.

Il protagonista Kelsey Grammer da alcuni anni ha espresso il proprio interessamento alla realizzazione di un revival di Frasier.

Lo spinoff di Cheers ha ottenuto un incredibile successo e un'accoglienza positiva da parte della critica e del pubblico, ottenendo ben 37 Emmy nel corso di 11 stagioni.

Nelle 264 puntate della serie originale, Grammer ha interpretato Frasier Crane. Nel cast c'erano anche David Hyde Pierce, Jane Leeves, John Mahoney, e Peri Gilpin.

Gilpin aveva dichiarato recentemente a Variety parlando della possibilità di un ritorno in tv della sitcom: "Se ci fosse un modo per mettere d'accordo tutti - non solo me, ma anche David Lee, Peter Casey, Kelsey, Jimmy Burrows e tutti gli altri - e tutti pensassero che sia una buona idea, allora sì. Sicuramente!".