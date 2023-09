Frasier: l'amatissima sit-com torna con il revival nel nuovo trailer ufficiale

La serie pluripremiata tornerà in esclusiva su Paramount+ il prossimo ottobre.

Paramount+ ha diffuso in streaming il trailer ufficiale del revival di Frasier, tra le sit-com più amate degli anni '90 insieme a Friends e Seinfeld.

Secondo la descrizione ufficiale, "la nuova serie segue Frasier Crane (Kelsey Grammer) nel prossimo capitolo della sua vita mentre torna a Boston con nuove sfide da affrontare, nuove relazioni da stringere e un vecchio sogno o due da realizzare. Frasier è tornato nell'edificio!".

Oltre a Kelsey Grammer, il cast comprende Jack Cutmore-Scott nel ruolo del figlio di Frasier, Freddy; Nicholas Lyndhurst nel ruolo del vecchio compagno di college di Frasier, diventato professore universitario, Alan; Toks Olagundoye nel ruolo di Olivia, collega di Alan e direttrice del dipartimento di psicologia dell'università; Jess Salgueiro nel ruolo della compagna di stanza di Freddy, Eve; e Anders Keith nel ruolo del nipote di Frasier, David. Bebe Neuwirth sarà guest star in un episodio, riprendendo il ruolo della dottoressa Lilith Sternin.

Grammer, che ha recitato nella sitcom originale dal 1993 al 2004, è anche il produttore esecutivo del revival di Frasier. Chris Harris e Joe Cristalli sono sceneggiatori e produttori esecutivi, mentre Tom Russo e Jordan McMahon della Grammnet NH Productions sono anche produttori esecutivi. La serie è prodotta da CBS Studios in associazione con Grammnet NH Productions. James Burrows ha diretto i primi due episodi.

Frasier: Paramount+ annuncia la data di uscita della serie sequel con Kelsey Grammer

Frasier debutterà con i primi due episodi su Paramount+ il 12 ottobre negli Stati Uniti e in Canada e il 13 ottobre in tutti gli altri territori in cui è presente la piattaforma. La prima stagione del revival sarà composta da 10 episodi.