Frankenstein: Oscar Isaac e Jacob Elordi nelle prime foto dell'adattamento di Guillermo del Toro

Oscar Isaac è un Viktor Frankenstein elegante e raffinato nella prima foto dal set dell'horror gotico del regista messicano, attualmente in fase di ripresa.

Guillermo del Toro si trova attualmente in Scozia, a Edimburgo, impegnato nelle riprese del suo nuovo progetto della passione, l'adattamento di Frankenstein di Mary Shelley. E dal set scozzese trapelano in rete le prime foto che offrono uno sguardo al mostro di Frankenstein interpretato da Jacob Elordi e a Oscar Isaac nei panni di Victor Frankenstein. Il ricco cast comprende anche Mia Goth, Christoph Waltz, Lars Mikkelsen, Charles Dance e Ralph Ineson.

Il progetto, che segna la nuova collaborazione tra del Toro e Netflix, in origine vedeva protagonista Andrew Garfield nei panni del mostro prima che l'attore fosse costretto a ritirarsi a causa di conflitti di schedule causati dagli scioperi di Hollywood dello scorso anno. Da quanto lasciano intravedere le prime foto, lo stile unico del Toro di manifesterà ancora una volta nell'adattamento e nei costumi dei personaggi.

Al momento i dettagli della trama del film non sono stati rivelati, anche se sappiamo che il regista ha scritto la sceneggiatura insieme a J. Miles Dale, che è stato produttore della serie antologica di del Toro Netflix Cabinet of Curiosities per Netflix.

Primi dettagli su Frankenstein

La versione di Guillermo del Toro dovrebbe riproporre la trama classica in cui Victor Frankenstein, uno scienziato brillante, ma egocentrico, porta in vita una creatura in un mostruoso esperimento che alla fine condurrà alla rovina sia il creatore che la sua tragica creazione.

"È fantastico", ha anticipato Mia Goth a Comicbookmovie. "È tutto ciò che volevo che fosse e anche di più. Amo Guillermo, adoro lavorare con lui, è un regista incredibile, lo sanno tutti, ma è anche una persona meravigliosa. E sono molto emozionata."



Guillermo del Toro vittima di una stanza infestata mentre girava Frankenstein

Del Toro aveva precedentemente detto del progetto: "È un film che volevo fare da 50 anni, da quando ho visto il primo Frankenstein. Ho avuto un'illuminazione, ed è fondamentalmente un film che ha richiesto una notevole crescita e molti strumenti per poterlo sviluppare. Non avrei potuto farlo 10 anni fa. Ora sono abbastanza coraggioso o abbastanza pazzo."