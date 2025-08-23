Frankenstein: Mia Goth interpreta sia Elizabeth che un ruolo inaspettato nel film di Guillermo del Toro

Mia Goth sorprenderà i fan di Frankenstein interpretando sia Elizabeth Lavenza sia un secondo ruolo inaspettato nel film di Guillermo del Toro, ampliando l'epicità del progetto.

Mia Goth, celebre per le sue performance in film come MaXXXine, è stata recentemente annunciata nel cast del nuovo adattamento cinematografico di Frankenstein, diretto da Guillermo del Toro. Inizialmente, si pensava che l'attrice interpretasse Elizabeth Lavenza, la fidanzata di Victor Frankenstein, ma una rivelazione sorprendente ha svelato che la sua partecipazione al film è ancora più complessa.

Un doppio ruolo per Mia Goth

Secondo quanto riportato da Variety, oltre al ruolo di Elizabeth, Mia Goth interpreterà anche un altro personaggio fondamentale nella storia: la madre di Victor Frankenstein. Questa doppia interpretazione aggiunge una nuova dimensione al film, suggerendo una narrazione più profonda e interconnessa.

Frankenstein: Mia Goth in una scena

Oscar Isaac, co-protagonista del film, ha commentato questa scelta artistica, sottolineando come Guillermo del Toro abbia voluto esplorare temi universali attraverso la figura materna. "Guillermo diceva sempre: 'Vuole quel latte'", ha dichiarato Isaac, riferendosi al desiderio del Mostro di trovare conforto nel latte materno, simbolo di nutrimento e amore incondizionato.

Mia Goth ha espresso entusiasmo per il progetto, definendolo "epico" e ricco di "cuore". In un'intervista recente, ha dichiarato: "Penso che la gente amerà quanto sia epico e la sua portata, è una vera festa. Ma penso che ne saranno anche incredibilmente commossi e forse sorpresi da quanto cuore ci sia stato messo. È un progetto che durerà una vita per Guillermo".

Cosa sappiamo sul film

Il film, che sarà presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia il 30 agosto, vedrà la sua distribuzione nelle sale cinematografiche a partire dal 17 ottobre, grazie a Netflix, che lo renderà disponibile sulla sua piattaforma il 7 novembre.

Frankenstein: la prima foto di Oscar Isaac

Guillermo del Toro ha dichiarato che questo progetto è stato un sogno che coltivava da 50 anni, sin da quando vide per la prima volta il film Frankenstein. "Ho avuto un'illuminazione, ed è fondamentalmente un film che ha richiesto*molta crescita e molti strumenti che non avrei potuto realizzare 10 anni fa. Ora sono abbastanza coraggioso, o pazzo o qualcosa del genere, e ci proveremo".

Il cast del film comprende inizialmente Andrew Garfield, scelto per interpretare il Mostro, ma costretto a rinunciare per impegni precedenti; il suo ruolo principale è stato quindi affidato a Jacob Elordi. Altri membri del cast sono Felix Kammerer, Lars Mikkelsen, David Bradley e Christian Convery.