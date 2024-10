The Conjuring: Last Rites, la prima foto dal set segna "l'inizio della fine" per il franchise

Il maestro dell'horror James Wan ha condiviso la prima foto dal set dell'imminente conclusione del franchise di Conjuring, franchise giunto ormai al suo quarto capitolo.

"È sempre bello vedere e frequentare i vecchi amici", ha scritto Wan su Instagram, sotto una foto di due sedie da regista ricamate con i nomi di Ed Warren e Lorraine Warren. La coppia di cacciatori di fantasmi nella vita reale è interpretata da Patrick Wilson e Vera Farmiga fin dal primo film del 2013.

Combatteranno i loro ultimi demoni nel film The Conjuring: Last Rites. "Ci mancheranno tutti. La fine di un'era", ha scritto Wan. Il film ha una data d'uscita attualmente fissata al 5 settembre 2025, a più di quattro anni dal precedente.

Cosa sappiamo del prossimo film di Conjuring

La quarta e ultima installazione del franchise è entrata in fase di sviluppo nel 2022, un anno dopo l'uscita del terzo film, Per ordine del diavolo, proprio mentre The Nun 2 veniva girato in Francia (quest'ultimo è poi uscito nelle sale lo scorso anno).

The Conjuring 4: svelato il titolo, sarà l'ultimo capitolo della popolare saga horror?

Anche se sarà l'ultima volta che il demonologo di Wilson e la medium di Farmiga affronteranno le forze dell'oscurità, il loro universo narrativo continuerà a espandersi. The Conjuring: Last Rites concluderà il segmento principale dell'universo cinematografico, ma non i suoi franchise paralleli, che attualmente sono formati dai film di The Nun e Annabelle.

Ognuno dei film di Conjuring segue un caso affrontato dalla vera coppia di cacciatori di demoni e poltergeist realmente esistita. Il primo film si concentrava sul caso della famiglia Perron negli anni '70; The Conjuring 2 si occupava del poltergeist di Enfield, una delle vicende paranormali più famose del Regno Unito; mentre The Conjuring: Per Ordine Del Diavolo prendeva in esame il caso di Arne Cheyenne Johnson, l'imputato di un processo per omicidio che si dichiarava colpevole per possessione demoniaca.

Non si sa ancora quale caso sarà scelto per l'ultimo capitolo della storia dei Warren, ma il caso che per primo ha dato loro visibilità nazionale, l'Amityville Horror, non è ancora stato adattato all'interno della saga di Conjuring. Staremo a vedere se sarà la volta buona...