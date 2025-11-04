Frankenstein, Jacob Elordi ha deciso l’aspetto e i movimenti della Creatura nel film di Guillermo del Toro

Nonostante Guillermo del Toro sia la mente dietro al prossimo dramma gotico di Netflix, Frankenstein, Jacob Elordi ha partecipato attivamente alla costruzione del carattere del suo personaggio, la Creatura.

In una recente intervista, l'attore ha raccontato di essere stato proprio lui a progettare l'aspetto, l'accento e i movimenti del suo terrificante personaggio nel film del regista premio Oscar.

La creatività di Jacob Elordi per Frankenstein di Guillermo del Toro

Intervistato a Londra, Elordi ha spiegato di essere stato responsabile del design e del comportamento della Creatura: "Ho avuto completa libertà di creare [la Creatura] nel modo in cui la vedevo" ha spiegato Elordi "La prima volta che ho letto la sceneggiatura, mi sono venute in mente tante immagini, e poi si è trattato solo di un processo pratico di applicazione".

Una scena di Frankenstein di Guillermo del Toro

Jacob Elordi ha lavorato anche ai movimenti della Creatura e ha spiegato a cosa si è ispirato: "Ho studiato il butoh, una danza giapponese. Ho passato molto tempo a camminare in modi strani e a osservarmi allo specchio. Facevo un movimento e chiedevo a qualcuno: 'Ti sembra buono?' e loro rispondevano, 'Assolutamente no,' oppure 'Troppo.' È stato un processo di tentativi ed errori. Ma anche una risposta logica a ciò che la sceneggiatura racconta sul dolore del personaggio, considerando tutte le diverse parti del corpo".

Il lavoro sulla voce della Creatura di Frankenstein

L'attore di Euphoria e Saltburn ha spiegato anche di essersi applicato alla voce e all'accento della Creatura. Il procedimento è stato molto simile al resto del lavoro sul corpo del personaggio.

Jacob Elordi ha raccontato di aver osservato una scena in cui il personaggio di Oscar Isaac costruisce la Creatura e ne muove la trachea, un dettaglio che l'ha portato a chiedersi come ciò avrebbe influenzato la voce e i movimenti del mostro. Nel cast del film sono presenti anche Mia Goth, Felix Kammerer e Christoph Waltz.