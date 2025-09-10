Frankenstein, Guillermo del Toro subito convinto da Jacob Elordi: "Non ero intimorito dalla sua bellezza"

Il regista messicano aveva puntato sin da subito sulla star di Euphoria e Saltburn per il ruolo del mostro creato dallo scienziato.

Ospiti del Toronto International Film Festival, Guillermo del Toro e il cast di Frankenstein hanno rilasciato diverse interviste e il regista ha sottolineato come non sia mai stato intimorito dalla bellezza di Jacob Elordi per il ruolo della Creatura.

Nonostante lo stesse scritturando per interpretare un personaggio esteticamente orribile, del Toro era convinto che Elordi fosse la scelta migliore per il film.

Guillermo del Toro catturato dagli occhi di Jacob Elordi

Il cineasta messicano ha confessato di non essere stato per nulla condizionato dalla bellezza di Elordi: "Mi è bastato vedere Saltburn, e parlando con lui ho visto semplicemente un attore magnifico, e la profondità dei suoi occhi è semplicemente travolgente".

Guillermo del Toro con il cast sul set di Frankenstein

Guillermo del Toro ha una convinzione: "Credo che gli attori siano il 50% i loro occhi. Vuoi guardare e vuoi essere guardato. E penso che fosse Billy Friedkin a dire che il paesaggio più interessante è l'essere umano".

La preparazione del ruolo della Creatura di Jacob Elordi

Sin dall'inizio, Guillermo del Toro ha consigliato all'attore di studiare il butoh, una forma di teatro-danza giapponese, per prepararsi al meglio al ruolo.

Secondo il regista, la Creatura è come un bambino, che può essere furioso e poi felice un secondo dopo: "Gli ho detto che avremmo studiato le fasi di sviluppo di un bambino e parlato del nulla dall'inizio e di come evolve fino a diventare un uomo che prende una decisione. E gli ho detto di osservare molto il suo cane. Perché il suo cane può essere in pace al sole in un momento, in una furiosa lotta con un altro cane un attimo dopo, e poi di nuovo tranquillo all'ombra".

Il cast di Frankenstein è composto da Oscar Isaac, Mia Goth, Jacob Elordi, Christoph Waltz, Ralph Ineson e Felix Kammerer.