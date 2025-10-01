Frankenstein di Guillermo del Toro: Oscar Isaac e Jacob Elordi nel nuovo trailer del film Netflix

Netflix ha pubblicato online il trailer e il poster del nuovo film sulla storia del mostro di Frankenstein, scritta da Mary Shelley e portata sullo schermo da Guillermo del Toro.

Frankenstein è stato presentato all'ultima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia e uscirà al cinema il 22 ottobre e sulla piattaforma streaming dal 7 novembre.

Il nuovo trailer di Frankenstein di Guillermo del Toro

Il trailer del film del regista messicano premio Oscar mostra alcune oscure sequenze ambientate in Transilvania con il dottor Viktor Frankenstein, colui che creò il mostro del quale rimase sconvolto prima di fuggire.

Oscar Isaac presta il volto al personaggio che fu in passato di Peter Cushing e Kenneth Branagh, mentre Jacob Elordi è stato scelto per interpretare un ruolo insolito per la sua filmografia come la Creatura.

La trama e il cast di Frankenstein

Il film è l'adattamento cinematografico del romanzo di Mary Shelley e racconta la storia dello scienziato Viktor Frankenstein (Oscar Isaac), brillante ma ossessionato, che attraverso un mostruoso esperimento riesce a dare vita ad una creatura.

Tuttavia, la sua ambizione e bramosia di potere lo conduce alla rovina insieme alla sua stessa creatura. Nel cast del film anche Mia Goth, conosciuta per film come Pearl e Maxine, e Christoph Waltz, premiato con l'Oscar al miglior attore nel 2010 come miglior attore non protagonista per Bastardi senza gloria e nel 2013 per il ruolo nel film di Django Unchained, entrambi diretti da Quentin Tarantino.

Il film sarà nelle sale solamente in alcuni cinema selezionati prima di proseguire la sua corsa anche in tutte le case con la pubblicazione sulla piattaforma streaming di Netflix. Nel film, Mia Goth interpreta il ruolo di Elizabeth Lavenza, fidanzata di Williams (Felix Kammerer), oltre a Lars Mikkelsen, David Bradley, Charles Dance, Ralph Ineson e Burn Gorman.