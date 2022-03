Frank Grillo e Harvey Keitel nel thriller futuristico Hard Matter

L'action star Frank Grillo e il veterano Harvey Keitel saranno protagonisti del thriller futuristico, prodotto da Wonderfilm Media. Il film sarà scritto e diretto da Justin Price.

Harvey Keitel in una scena di Pulp Fiction

Come anticipa Deadline, Hard Matter è ambientato in una nuova America divisa in vari quadranti, in cui una società assetata di potere ha rilevato il sistema carcerario convenzionale e lo ha sostituito con un sistema di guardiani mortali. Ora, i criminali sono le nuove forze dell'ordine ed eseguono tutte le forme di pena capitale per riguadagnare il loro posto nella società.

"Avendo appena finito di girare il nostro film Lamborghini, con Frank come protagonista, siamo così sorpresi da ciò che porta sullo schermo", hanno detto Jeff Bowley e Bret Saxon di Wonderfilm, aggiungendo "non potremmo essere più entusiasti di avere lui nel cast di Hard Matter".

Lamborghini: Frank Grillo, Gabriel Byrne e Mira Sorvino in Italia per le riprese

Le riprese di Hard Matter sono attualmente in corso a Biloxi, Mississippi.

Frank Grillo è noto per le sue molteplici apparizioni nei panni del malvagio personaggio di Crossbones nel franchise Marvel Captain America. Presto l'attore girerà il film horror sui licantropi Year 2, con Steven C Miller. La leggenda Harvey Keitel ha da poco concluso le riprese del drammatico The Baker, con Ron Perlman.