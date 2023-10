Franco Nero piange in tv dopo il messaggio di Vanessa Redgrave: 'Ti penso ogni giorno'

Mentre era ospite di Francesca Fialdini nel corso della trasmissione Da noi a ruota libera su Rai 1, Franco Nero non ha potuto trattenere le lacrime dalla commozione quando a sorpresa è arrivato un videomessaggio di Vanessa Redgrave.

"Franco, penso ogni giorno a te. Sono quasi alla fine, tu meriti di vivere ancora per molto...", ha detto l'attrice britannica Premio Oscar.

Franco Nero e Vanessa Redgrave si conobbero nel 1967 sul set del film Camelot e da lì fu amore a prima vista: la coppia ebbe poi un figlio, Carlo Gabriel, ma la relazione terminò poco dopo. Seguirono matrimoni e nuovi amori per entrambi, ma a 40 anni di distanza, il ritorno di fiamma nel 2006, tenuto inizialmente segreto e poi rivelato al grande pubblico tre anni più tardi.

Nel corso di un'intervista a Repubblica, Nero ha raccontato di aver accompagnato l'attrice da Papa Francesco: "Vanessa è sempre stata atea, non è mai andata in chiesa. Ma dopo che abbiamo perso nostra figlia, Natasha (Richardson, morta in un incidente sugli sci nel 2009, ndr) ha iniziato un percorso, anche perché nostro figlio Carlo è molto religioso, e si è avvicinata alla fede".

Vanessa Redgrave vive in una casa nella campagna inglese, "dove non c'è connessione e quindi per lavorare devo andare a Londra". Mentre Nero "continua a lavorare in vari film e gestisce ancora un orfanotrofio sulle colline poco fuori Roma (il Villaggio Don Bosco di Tivoli), cosa che fa da prima che lo conoscessi. Io invece ho una piccola compagnia cinematografia con mio figlio Carlo, e non è facile trovare sempre i finanziamenti necessari. Anzi, è sempre la cosa più complicata".

Nel corso della trasmissione, ecco il messaggio completo dell'attrice: "Mio carissimo. Penso ogni giorno a te. Non ci vediamo spesso, avrei voluto vederti molto di più... ma ho i polmoni che non funzionano bene, come sai. Abbiamo sempre provato a fare del nostro meglio e ci sono stati momenti favolosi... davvero fantastici! Io sono quasi alla fine, ho 86 anni, molti più di te! Tu devi vivere molto ancora... Ti raccomando caro mio... carissimo mio! Ti voglio tanto tanto bene".