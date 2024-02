Franco Califano: chi era, i problemi giudiziari e come è morto e Il Califfo della musica italiana

Stasera su Rai 1 va in onda Califano, il film TV sulla vita e la storia del cantante interpretato da Leo Gassman. Ecco una biografia de Il califfo, uno dei pilastri della musica italiana la cui voce continua a risuonare nei cuori di chiunque abbia amato, sofferto e sognato.

Chi era Franco Califano

Franco Califano, noto anche come Il Califfo, è stato uno dei cantautori più iconici e controversi della musica italiana. Nato il 14 settembre 1938 su un aereo che sorvolava Tripoli, Califano ha lasciato un'impronta indelebile nel panorama musicale italiano con la sua personalità vibrante e le sue canzoni intrise di passione e sarcasmo.

Gli inizi e il successo come autore

La vita di Franco Califano è stata un vero e proprio romanzo, caratterizzata da episodi avventurosi e scelte di vita non convenzionali. Cresciuto tra Roma e Nocera Inferiore, Califano ha iniziato a scrivere poesie fin dalla giovane età, ma ben presto ha scoperto la sua vera passione: la musica.

Dopo aver collaborato con artisti del calibro di Bruno Martino e Ornella Vanoni, Califano ha fatto il suo ingresso nel mondo della musica italiana come autore di testi, regalandoci successi indimenticabili come E la chiamano estate e La musica è finita.

Il successo come cantante

La sua carriera musicale ha avuto inizio negli anni '60 come autore di successi per altri artisti, ma è negli anni '70 che Califano emerge come interprete di primo piano della canzone italiana. Brani come Tutto il resto è noia, Una donna, e Ti perdo sono diventati degli inni generazionali, capaci di toccare le corde più profonde dell'animo umano.

Problemi giudiziari

Tuttavia, la sua carriera è stata segnata da turbolenze e controversie, inclusi problemi giudiziari legati al mondo dello spettacolo e a presunte associazioni criminali.

Nel 1970 viene arrestato per possesso di stupefacenti (venendo poi assolto), caso in cui furono coinvolti anche Walter Chiari e Lelio Luttazzi.

Nel 1984, fu accusato di associazione a delinquere di stampo camorristico e traffico di stupefacenti, nello stesso processo di Enzo Tortora. Nei due processi fu assolto con formula piena.

Gli anni successivi e l'ultimo film

Nonostante le sfide personali e legali, Franco Califano è rimasto un'icona della musica italiana per decenni. Dagli anni '90 in poi, ha continuato a incidere album e a partecipare a eventi musicali e televisivi, lasciando il segno con brani intramontabili come Un'estate fa e Napoli. La sua ultima partecipazione al mondo dello spettacolo è stata nel film Roma nuda, che purtroppo è rimasto inedito per il grande pubblico.

La morte e il ricordo

Franco Califano è morto il 30 marzo 2013, nella sua villa di Acilia, quartiere periferico di Roma per un arresto cardiaco, lasciando un vuoto nel cuore dei suoi numerosi fan e colleghi.

La sua eredità musicale e il suo spirito ribelle vivono ancora oggi attraverso le sue canzoni e le sue parole. Le sue opere continuano a ispirare nuove generazioni di artisti e appassionati di musica.

Vita privata e curiosità

Oltre alla sua carriera musicale, Franco Califano ha vissuto una vita privata altrettanto intensa e avventurosa. Coniugando romanticismo e cinismo, Califano si è guadagnato la reputazione di un latin lover incallito, con numerose relazioni e avventure da raccontare. La sua vita è stata un mosaico di emozioni e passioni, riflesso nelle sue canzoni e nei suoi scritti.

Franco Califano resterà per sempre un'icona della musica italiana, un artista indomito che ha saputo catturare l'anima del suo tempo con la sua musica e il suo spirito irriverente. La sua voce e le sue parole continueranno a risuonare nei cuori di coloro che amano la musica italiana e l'autenticità senza compromessi.

Califano Film Tv

Stasera 11 febbraio su Rai 1 in prima serata va in onda il Film Tv Califano, basato sulla vita di Franco Califano ed interpretato da Leo Gassmann, su Movieplayer la nostra recensione de Il califfo.