Califano stasera su Rai 1: trama, cast e trailer del film Tv con Leo Gassmann

Stasera 11 febbraio su Rai 1 in prima serata va in onda Califano: trama e cast del biopic del cantautore romano interpretato da Leo Gassmann

Stasera, domenica 11 febbraio, su Rai 1 va in onda Califano, Film Tv incentrato sulla vita di Franco Califano. Il cantautore romano è interpretato da Leo Gassmann. Califano è ispirato a Senza manette, il libro scritto dal cantante con Pierluigi Diaco. Trama e cast del film.

Califano: Trama

Il biopic è un adattamento della biografia scritta da Franco Califano "Senza Manette" e vede nei panni del protagonista Leo Gassmann, il quale ha inciso in prima persona alcune delle canzoni più famose del cantautore, con la collaborazione di musicisti storici di Califano.

La storia prende il via nel 1984 al teatro Parioli di Roma, dove mille spettatori attendono che arrivi sul palco il Califfo, poeta, musicista, salntimbanco.

Franco intanto è nel camerino, pronto a esibirsi e pronto a mettere la testa a posto: niente più bravate, niente più problemi con la legge, soltanto la miglior versione possibile di Franco Califano.

Proprio quella sera, prima che inizi lo spettacolo, Califano viene arrestato da uomini in divisa che irrompono nel suo camerino e lo arrestano, portandolo via in manette davanti agli occhi esterrefatti del suo pubblico.

Califano: una scena del film

Facciamo un salto all'indietro e ci tuffiamo nel 1961 quando Franco ha appena ventidue anni e vive ancora a Roma con la madre e il fratello. Scrive già poesie e sogna la "dolce vita". Fa conoscenza di Antonello Mazzeo, amico fedele di tutta la vita e incontra il suo primo grande amore, Rita, la sposa e insieme hanno una figlia.

Ma la quotidianità, la routine, sta troppo stretta a Franco che nel '63 abbandona tutto per trasferirsi a Milano, ospite di Edoardo Vianello. Inizia ad avere successo come autore e come talent scout, conosce molte donne, fa amicizie con nomi importanti, inizia a consumare droga e presto la depressione lo colpisce, portandolo in clinica per disintossicarsi dalla cocaina.

Califano: Leo Gassmann e Valeria Bono nel film

La sua ambizione è forte però e Franco è determinato a ricominciare da zero. Scrive nuovi successi, s'innamora di nuovo di Mita Medici e nel 1979 ritorna nella capitale, fondando la Apollo Records con Vianello. Porta i Ricchi e Poveri a Sanremo e sembra che tutto vada per il meglio, ma nuovamente Franco si sente oppresso, in gabbia e arriva il primo arresto per droga.

Da lì comincia poi a frequentare personaggi loschi della malavita e il culmine della spirale negativa arriva proprio durante l'arresto al teatro Parioli. Una volta in carcere però Franco ottiene i domiciliari e grazie all'amico di una vita, Mazzeo, rinasce, scrive il suo album "Impronte Digitali", suo grande riscatto e la sua più grande eredità.

Cast

Leo Gassmann: Franco Califano

Gianpiero De Concilio: Antonello Mazzeo

Andrea Ceravolo: Gianni Mina

Valeria Bono: Ornella Vanoni

Jacopo Dragonetti: Edoardo Vianello

Angelica Cinquantini: Mita Medici

Angelo Donato Colombo: Francis Turatello

Andrea Dugoni: Alfredo Rossi

Rosa Palasciano: Jolanda

Antonio Perna: Elio

Celeste Savino: Rita De Tommaso

Tiziano Scirè: Paolo

Simone Sppinazzè: l'avvocato

Califano: un'immagine del film

Dove vedere Califano

Califano andrà in onda stasera su Rai 1 in prima serata alle 21:30 e si potrà seguire anche in live streaming su RaiPlay, dove sarà disponibile anche nella sezione on demand. La nostra recensione di Califano.