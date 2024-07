Francis Ford Coppola, emergono video in cui bacia le giovani comparse di Megalopolis

A soli due mesi dall'uscita del tanto atteso "Megalopolis", il leggendario regista Francis Ford Coppola si trova al centro di una bufera mediatica. È emerso un video che mostra il regista mentre cerca di baciare delle giovani comparse sul set del suo ambizioso film epico di fantascienza. I video, ottenuti da Variety, sono stati girati l'anno scorso durante le riprese di una scena di baccanale in un night club di Atlanta.

Francis Ford Coppola e un Comportamento Poco Professionale sul Set di "Megalopolis"?

Le fonti riportano che Coppola, che ha finanziato personalmente il budget di 120 milioni di dollari del film, sembrava agire impunemente sul set, privo dei tradizionali controlli ed equilibri tipici delle produzioni finanziate da studi cinematografici. Secondo un rapporto del Guardian, il regista 85enne avrebbe detto alle comparse in topless e vestite succintamente che stava "cercando di creare l'atmosfera giusta". Il comportamento di Coppola ha suscitato preoccupazione tra i membri della troupe, che si sono sentiti a disagio ma non hanno pubblicamente contestato il suo operato.

Francis Ford Coppola sul set di Segreti di famiglia (Tetro, 2009)

Una fonte sul set ha riferito che il comportamento di Coppola, che baciava e abbracciava le donne durante le riprese, era insolito e disturbante. "Ho lavorato con registi davvero importanti e questo comportamento è insolito: il massimo che abbia mai visto fare a un regista è dire qualcosa come 'energia, ragazzi'," ha detto la fonte. "Non ho mai visto nessuno sul set, e questo vale anche per un operatore di ripresa, toccare un attore."

Nonostante le accuse, il team di Coppola ha cercato di minimizzare l'incidente. Darren Demetre, produttore esecutivo di "Megalopolis", ha dichiarato: "Non sono mai stato a conoscenza di lamentele di molestie o cattiva condotta durante il corso del progetto".

Mariela Comitini, prima assistente alla regia del film, ha descritto l'ambiente sul set come "vibrante, professionale e positivo", elogiando Coppola come uno dei maestri cineasti più rispettati del settore. Tuttavia, altre fonti contestano questa descrizione, affermando che il comportamento di Coppola ha creato un ambiente di lavoro teso e poco professionale.

Francis Ford Coppola risponde alle accuse di molestie sul set di Megalopolis: "Non sono espansivo"

Nonostante le controversie, "Megalopolis" è pronto per fare il suo debutto il 27 settembre, con la Lionsgate che ha acquisito i diritti di distribuzione nazionale. Il film, che vede protagonisti anche Adam Driver, Giancarlo Esposito e Jon Voight, è stato girato nei tempi previsti e con il budget iniziale, nonostante la morte della moglie di Coppola, Eleanor, ad aprile.