Francis Ford Coppola: "Oggi troppi show sui premi, preferivo quando c'erano solo gli Oscar"

Francis Ford Coppola sostiene che ci siano troppi show sulla stagione dei premi cinematografici; il regista ha anche dichiarato che preferiva il periodo in cui c'erano soltanto gli Oscar.

Nel corso della cerimonia per il 50esimo anniversario della distribuzione globale de Il padrino, Francis Ford Coppola si è lasciato andare a un commento sugli awards show e sui Premi Oscar.

Il celebre regista sostiene che, al momento, ci siano troppe cerimonie sui premi. Francis Ford Coppola ha anche dichiarato che preferiva il periodo in cui c'erano solo i Premi Oscar. L'autore di Apocalypse Now ha detto: "Non mi piace il genere di produzione di oggi. Preferivo quando gli Oscar erano più intimisti e avevano una certa gentilezza che rendevano l'ambiente più bello. Poi ci sono troppi show sui premi. Mi piaceva di più quando c'erano solo gli Oscar".

Francis Ford Coppola ha anche commentato la notizia per cui non tutti i Premi Oscar saranno assegnati in diretta. Il regista ha detto: "Tutte quelle categorie sono importanti. Sembra strano, ma credo abbiano le loro ragioni".

Francis Ford Coppola ha vinto il suo primo Premio Oscar alla Miglior sceneggiatura originale per Patton nel 1971. Con Il padrino, il regista ha portato a casa dieci nomination e tre premi. A proposito di questo film, Coppola ha detto: "All'epoca, Il padrino è stato criticato male. Mi sono stupito che, poi, ha avuto tutto questo successo!". In occasione dell'anniversario, Il padrino sarà distribuito in versione restaurata anche nelle sale italiane dal 28 febbraio al 2 marzo 2022 grazie a Eagle Pictures.

A proposito di suo fratello Francis Ford, Talia Shire ha dichiarato: "Lui è meraviglioso ed è un grande, grande scrittore!". A proposito della potenziale messa in cantiere di Megalopolis, il film da 120 milioni di dollari di Coppola, l'attrice ha detto: "Si tratta di qualcosa di straordinario e persino spirituale. Credo che abbiamo bisogno di idee del genere, adesso. Stiamo vivendo un periodo di particolari trasformazioni e le idee di Francis sono davvero straordinarie!".