Unica, Netflix pubblica il trailer del docufilm su Ilary Blasi: 'Ora parlo io'

Il docufilm che racconterà la storia della showgirl ed ex-moglie di Francesco Totti arriverà in streaming a fine mese.

Netflix ha diffuso in streaming il teaser trailer di Unica, nuovo docufilm che vede al centro Ilary Blasi e la sua storia, ma soprattutto la sua versione dei fatti per quel che riguarda la fine del suo matrimonio con Francesco Totti.

Il tutolo è un chiaro riferimento alla maglietta sfuggita proprio da Totti dopo aver segnato un gol in suo onore nel 2002.

"A volte si è detto troppo. A volte si è detto poco. A volte si è detto sbagliato", così si apre così il primo trailer del docufilm, l'ennesimo colpo messo a segno da Netflix dopo il recente successo della docuserie su Beckham. La conduttrice e showgirl lo dice chiaramente: "Voglio raccontarvi la mia storia. Per raccontarvi un po' di me e di tante cose che non sapete".

Blasi prosegue: "Io difficilmente mi emoziono o sono agitata, non sono per niente ansiosa. Però qui si parla di me, una storia di cui hanno parlato un po' tutti e su cui ne sono state dette veramente tante. Ora parlo io".

Unica arriverà su Netflix il 24 novembre prossimo. Al momento non sono stati diffusi altri dettagli, come ad esempio i nomi delle persone coinvolte circa la sua produzione e realizzazione.