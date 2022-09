Francesco Totti su Ilary Blasi: "Lei ha tradito per prima"

Francesco Totti è stato tradito da Ilary Blasi prima che lui incontrasse Noemi Bocchi: il calciatore lo ha rivelato al Corriere della Sera rompendo il silenzio mantenuto, fino ad oggi per tutelare i figli, come ha sostenuto sulle pagine del quotidiano milanese.

Fino a qualche giorno fa tramite Alex Nuccetelli, Totti diceva: "Per me guai a chi tocca Ilary, resta sempre mia moglie. Ok, ex moglie ma la madre dei miei figli". Oggi la musica è cambiata e l'ex calciatore accusa la madre dei suoi figli di averlo tradito più volte: "lei ha frequentato lui e altri uomini un po' troppo da vicino. Prima che nascesse la mia storia con Noemi". Totti sostiene che il matrimonio è finito per colpa della conduttrice televisiva: "Questo punto voglio chiarirlo: non sono stato io a tradire per primo. Poi tornerò a tacere. Qualunque cosa mi sarà replicata, starò zitto. Perché la mia priorità è tutelare i miei figli".

La crisi della coppia sarebbe iniziata da tempo, da quando il calciatore ha smesso di giocare e Ilary non avrebbe capito il suo dolore: "Tutto è iniziato nel 2016. Il mio penultimo anno da calciatore. Smettere non è facile. È un po' come morire. Giocavo in serie A da quando ne avevo sedici. E certe cose ti mancano. L'adrenalina, la fatica. L'ho anche detto, nel discorso di addio allo stadio: "ho paura, statemi vicino". E i romanisti non mi hanno mai lasciato solo".

Dopo essere finito in crisi per la fine della carriera calcistica e la morte del padre, Francesco Totti ha scoperto del tradimento di Ilary, prima le voci di alcuni amici poi la conferma, arrivata leggendo i messaggi sul telefono della moglie: "A settembre dell'anno scorso sono cominciate ad arrivarmi le voci: guarda che Ilary ha un altro. Anzi, più di uno. Mi pareva impossibile. Invece ho trovato i messaggi. Non avevo mai spiato il telefono di mia moglie in vent'anni, né lei l'aveva mai fatto con me. Però quando mi sono arrivati avvertimenti da persone diverse, di cui mi fido, mi sono insospettito. Le ho guardato il cellulare. E ho visto che c'era una terza persona, che faceva da tramite tra Ilary e un altro. Me ne sono accorto in autunno, ma i messaggi erano di prima".

Nonostante le foto di Dagospia che lo ritraggono a febbraio allo stadio con Noemi Bocchi, Francesco Totti afferma che la relazione con Noemi sia iniziata a Marzo: "prima ci frequentavamo come amici. Dopo Capodanno - conferma - è diventata una storia e si è consolidata nel marzo 2022". Ilary sarebbe scappata di casa con il Rolex dell'ex marito: "Con suo padre è andata a svuotare le cassette di sicurezza, e mi ha portato via la mia collezione di orologi. Non ha lasciato neanche le garanzie, neanche le scatole. Ci sono alcuni Rolex di grande valore. Sostiene che glieli ho regalati; ma se sono orologi da uomo... Mi rifiuto di pensare che sia questione di soldi. Semmai, è un dispetto".

Infine la storia, nota, dell'investigatore privato assunto dalla moglie: "Mi ha fatto seguire da un investigatore privato. Persone a lei vicinissime mi hanno messo le cimici in macchina, e il gps per sapere dove andavo; quando bastava che me lo chiedesse. Altre persone si sono appostate sotto la casa di Noemi".

Una storia destinata a finire in Tribunale, in attesa della risposta di Ilary Blasy, magari dai microfoni di Verissimo con l'amica Silvia Toffanin.