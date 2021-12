Francesco: stasera su Rai Movie il film con Mickey Rourke nei panni del santo di Assisi

Stasera su Rai Movie, per il ciclo "Il vizio del cinema", appuntamento con Francesco, il film diretto da Liliana Cavani nel 1989 e con protagonista Mickey Rourke nei panni del santo di Assisi.

La locandina di Francesco

Qualche tempo dopo la morte di Francesco di Assisi, Chiara e cinque tra i primissimi seguaci del Santo si incontrano per raccontare episodi e momenti dell'esistenza dell'uomo che ha cambiato le loro vite. Un uomo straordinario, che è riuscito ad attirarli con parole e con esempi di amore e di pace, in linea con il Vangelo. Dalla giovinezza dissipata alla prigionia in guerra, dalla rinuncia ai beni terreni ai dissidi con Papa Innocenzo III e le gerarchie ecclesiastiche per far approvare il suo ordine che predica la povertà.

Fino a quando Francesco si ritira sulle montagne, per meditare e pregare Dio, il quale non sembra rispondere alle sue grida angosciate. Ma così non sarà: le stigmate alle mani, ai piedi e al costato suggelleranno nel sangue la pietà e l'amore divini per quell'uomo malato e disperato, che morirà presto in terra umbra.

Presentato nel 1989 al Festival di Cannes, in corsa per la Palma d'Oro, Francesco vede nel cast anche Helena Bonham Carter, Andréa Ferréol, Nikolaus Dutsch, Peter Berling e Hanns Zischler. Il film ha vinto il David di Donatello nel 1989, per la migliore scenografia a Danilo Donati, e due Nastri d'Argento.