Francesco Facchinetti contro un vip: "La gente sta fallendo e tu chiedi 20 euro di sconto?"

Francesco Facchinetti su Instagram inveisce contro un vip ricco e tirchio, di cui però non fa il nome, che avrebbe chiesto uno sconto al ristorante in un momento difficile per i ristoratori.

Francesco Facchinetti si scaglia contro un vip spilorcio che al ristorante ha chiesto lo sconto, l'ex DJ si è sfogato nelle sue storie di Instagram ma non ha rivelato il nome della persona che lo ha fatto infuriare.

“La gente sta fallendo e tu chiedi lo sconto? Mi fai schifo”: Francesco Facchinetti furioso sui social. Lo sfogo conto un vip in un ristorante in #Sardegna #FrancescoFacchinetti @frafacchinetti



Guarda i video su https://t.co/GiDvU15EC9 pic.twitter.com/s36LPozIZn — BlitzTV (@BlitzTVit) August 13, 2020

Francesco Facchinetti sta passando le vacanze in Costa Smeralda, durante un pranzo al ristornate ha assistito a un episodio che non ha potuto fare a meno di condividere sui social: "Prima ero in un posto, con me c'era un personaggio molto ricco e molto famoso, era di fianco al mio tavolo, è arrivato il conto e ha chiesto lo sconto. Ma come ca..o fai a chiedere lo sconto in un momento come questo in cui la gente sta fallendo, i ristoranti stanno fallendo e tu che sei ricco e che puoi permettere di pagare e lasciare la mancia chiedi lo sconto? Mi fai schifo, ti prendo a calci in culo", ha detto Francesco, che all'episodio ha dedicato più di una storia.

Chi è il vip che lo ha fatto infuriare? Subito dopo Facchinetti ha continuato la sua filippica ma non ha rivelato la sua identità, nonostante le richieste dei follower: "Odio gli spilorci aridi e taccagni. Fai il figo e poi chiedi 20 euro di sconto. Una volta chi era ricco pagava per tutti. Ora se sei ricco e famoso non vuoi pagare nulla. Che pena, che disagio. Hai lo yacht privato, jet privato, villa con piscina, le carte nere nel portafoglio, spendi migliaia di euro di champagne in discoteca e poi chiedi 20 euro di sconto perché sei famoso? La verità è che fai pena, sei il nulla cosmico". L'ex DJ dà qualche piccolo indizio che non aiuta ad identificare il tirchio: "Non dirò il nome, posso dire che questa persona ha milioni e milioni di fan che gli vogliono bene e che sicuramente non sanno quanto è arido di cuore. Lasciamo che il karma faccia il suo corso".