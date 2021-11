Francesco Facchinetti a La confessione: "Fedez come cantante? Lui fa il comunicatore" (VIDEO)

Francesco Facchinetti è stato ospite de La confessione di Peter Gomez - in onda stasera sul Nove alle 22:45 - dove ha abbondantemente parlato del suo rapporto con Fedez, nato come conflitto.

"Il mio rapporto con Fedez? È nato da 'scazzi', ma poi ci siamo incontrati e ci siamo capiti. È un fuoriclasse, un grandissimo soldato di se stesso. Se durerà o meno come cantante? In realtà lui fa il comunicatore". Così Francesco Facchinetti ha risposto alle domande sul suo rapporto con il rapper milanese, all'inizio burrascoso: "Non l'ho scoperto io, la sua linea editoriale era quella del ribelle e quindi tutto ciò che rappresentava la borghesia, tra cui anche il 'figlio di' Facchinetti, era un nemico. Dopo abbiamo litigato fino ad arrivare ad essere uno il nemico numero uno dell'altro, finché a un certo punto ci siamo incontrati e ci siamo capiti. Da una parte ho detto: 'tu sei un fuoriclasse, mi piacerebbe lavorare con un fuoriclasse, come se fossi un allenatore', quindi mi piacerebbe lavorare con Ronaldo".

"Fedez è un fuoriclasse perché ha la capacità di andare oltre rispetto a quello che fanno gli altri, un grandissimo soldato di se stesso, addirittura anche troppo" - ha risposto l'ex dj - "Certe volte gli dico: 'devi stare un po' più indietro'. E questa è la sua grande forza: lui è la dimostrazione che la forza di volontà va oltre anche il talento, anzi può diventare il talento. E lo sta dimostrando".

Per Francesco Facchinetti il talento di Fedez non è certamente legato al canto: "Per me Fedez fa un altro mestiere: Fedez fa il comunicatore. Non fa il cantante, fa il comunicatore", ha concluso il conduttore radiofonico.

