Francesco Facchinetti, la moglie Wilma in ospedale in codice rosso, lui “trauma cranico, ma due ore di attesa"

Paura per Francesco Facchinetti dopo una caduta da cavallo della moglie Wilma Faissol: la donna è stata portata all'ospedale di Desio dove, nonostante il trauma cranico, sarebbe stata "parcheggiata per due ore". Il disk jockey ha raccontato la sua avventura su Instagram dove ha sottolineato che in serata la moglie è stata curata dall'ospedale di Cantù e le sue condizioni, al momento, non destano preoccupazione.

Wilma Faissol è un'appassionata di equitazione, ma ieri il cavallo le ha fatto un brutto scherzo. La modella brasiliana, che oggi compie 39 anni, è stata disarcionata e il cavallo l'ha colpita con lo zoccolo provocandole un taglio dietro la nuca e uno al mento. La situazione è sembrata subito seria e Francesco Facchinetti ha portato la donna all'ospedale.

Il conduttore televisivo e Wilma sono arrivati al pronto soccorso di Desio, e Francesco ha raccontato su Instagram che le cure prestate alla moglie sono state del tutto insoddisfacenti. Anzi "nulle" come ha detto Facchinetti sul social: "Wilma è stata parcheggiata al pronto soccorso, aveva mal di testa e nausea, un sospetto trauma cranico, ma i medici ci hanno detto che prima di una tac ci sarebbero volute sei ore. A quel punto mi sono consultato con i miei medici di fiducia. E, vista l'assurdità della situazione, ho deciso di riportarla a casa".

Una volta arrivati a casa la situazione di Wilma non è migliorata: la modella accusava forti dolori alla testa e Francesco ha deciso di portarla nuovamente in ospedale, ma questa volta ha deciso di rivolgersi al pronto soccorso di Cantù. Qui la situazione è stata gestita in maniera diversa e Wilma è stata sottoposta a tutti gli accertamenti in poco tempo. Facchinetti ha poi raccontato sul social "mia moglie è stata ricoverata in codice rosso, le hanno fatto tutti gli esami neurologici, tac compresa e fortunatamente oggi è potuta tornare a casa". Wilma ha avuto dei punti di sutura per il taglio al mento, mentre per la ferita alla nuca non è stata necessaria la sutura chirurgica.