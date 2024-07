Francesca Pascale e Paola Turci hanno divorziato tra liti e vendette

Era l'ormai lontano 2020, il periodo del Covid, quando Francesca Pascale e Paola Turci si sono trovate e soltanto pochi mesi dopo dalla loro frequentazione furono pizzicate in un bacio appassionato dai paparazzi. Momento quello che aveva segnato quella che a conti fatti sembrava una storia d'amore destinata a durare nel tempo.

Francesca e Paola: la fine di un amore

Tutto ciò però ad oggi è soltanto un pallido ricordo, è stata infatti data la conferma da Dagospia nelle ultime ore, che è ormai ufficiale la separazione tra la Turci e la Pascale. Secondo quanto riportato infatti, con un ultimo accordo per quanto concerne la proprietà della villa a Fiesole, è calato definitivamente il sipario sulla coppia, a dimostrazione di come anche l'amore lesbo, come quello etero, sia prima o poi destinato a finire.

A quanto è dato apprendere dalle ultime informazioni, già da un anno ormai la forte alchimia che aveva contraddistinto la coppia si era andata man mano spegnendo. Lo stesso entourage aveva in passato più volte vociferato di una profonda crisi tra le due, il tutto condito con litigi, ripicche e vendette. Tra questi spiacevoli eventi come dimenticare il fuori onda al programma "Belve", in cui la Pascale ha palesemente provato a corteggiare Francesca Fagnani. Questo portò la Turci a caricare un video su Instagram mentre era intenta a fare la stessa cosa con la giovane Valentina Dispari.