Paola Turci ha cantato per Francesca Pascale Tu si ‘na cosa grande durante la festa per il matrimonio

Durante i festeggiamenti per il matrimonio Paola Turci ha dedicato a Francesca Pascale il brano napoletano Tu si' 'na cosa grande: sabato 2 luglio le due donne si sono unite civilmente. La cerimonia si è tenuta nel municipio di Montalcino, in provincia di Siena, ai festeggiamenti erano presenti alcuni giornalisti del Corriere della Sera che hanno pubblicato il video ed alcuni momenti della cerimonia.

Tu si' na cosa grande è uno dei brani più conosciuti della discografia partenopea, portato al successo da Domenico Modugno, autore anche delle musiche, il pezzo vinse il Festival di Napoli del 1964. La canzone è una dichiarazione d'amore interpretata da decine di cantanti tra cui Mina, Renato Zero, Nino D'Angelo, Sergio Cammariere e, da sabato 2 luglio da Paola Turci. Nel giorno delle nozze con Francesca Pascale, la cantante ha voluto omaggiare la moglie dedicandole il testo scritto da Roberto Gigli.

La scelta di Paola Turci, legata anche alle origini di Francesca, nata a Napoli il 15 luglio del 1985, ha impressionato l'ex di Silvio Berlusconi, ma la stessa cantante è apparsa commossa, tanto da dimenticare qualche parola, una piccola amnesia che non ha rovinato l'atmosfera del momento e l'emozione delle due donne e degli amici presenti alla cerimonia, tenutasi al Castello di Velona.

A Francesca sono arrivati anche gli auguri dell'ex cognato Paolo Berlusconi, che, attraverso l'Adnkronos, ha detto "Formulo alla Pascale, una persona che per alcuni anni è stata vicino a mio fratello Silvio, gli auguri per una vita felice".

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Silvio Berlusconi avrebbe deciso di inviare alla sua ex un regalo per celebrare l'evento, sul quotidiano romano si legge "Il Cavaliere starebbe pensando a qualcosa di più sostanzioso degli auguri. 'Nella sua infinità generosità', c'è chi dice in Forza Italia, 'il Presidente è pronto a fare un regalo a Francesca e Paola per la loro unione'. Si prevede che arrivino due gioielli".