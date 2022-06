Paola Turci e Francesca Pascale: matrimonio a sorpresa sabato in Toscana

Paola Turci e Francesca Pascale si sposano: il matrimonio sarà celebrato sabato 2 luglio in Toscana. La notizia è trapelata grazie alle indiscrezioni raccolte da Il Messaggero e Leggo. La coppia è stata fotografata per la prima volta insieme circa due anni fa, anche se la cantante e la sua compagna non hanno mai commentato il gossip.

Il primo ed unico bacio pubblico tra Paola e Francesca era stato messo in copertina da Oggi, le future spose si trovavano in vacanza su uno Yacht nelle acque del Cilento. A distanza di 48 mesi la cantante e l'ex compagna di Silvio Berlusconi hanno deciso di sposarsi, come location sarebbe stata scelta la zona di Montalcino. Il Corriere della Sera ha aggiunto che "si sposeranno al Comune di Montalcino, seguito da una cena al Castello di Velona con amici e parenti".

Dopo la fine della sua relazione con Silvio Berlusconi, la Pascale aveva detto "non ho mai usato paletti per definirmi, non ho mai detto né di essere eterosessuale né gay. Nelle amicizie come nell'amore non seguo stereotipi. Dieci anni fa mi sono innamorata di un uomo straordinario, domani chissà". Intervistata da F, Paola Turci, a proposito dello scatto pubblicato su Oggi, aveva detto "Non ho nessuna intenzione di farmi influenzare dai giudizi degli altri e rinunciare ad avere le relazioni che voglio con le persone che scelgo. I pettegolezzi li detesto. In questi mesi, ho vissuto male quello che mi sembra una sorta di accanimento". Le due donne sono sempre state molto attive nella lotta per il riconoscimento delle famiglie arcobaleno e dei diritti LGBT.