Ballando con le stelle 2022: Milly Carlucci vuole Paola Turci e Francesca Pascale

Milly Carlucci vuole convincere Paola Turci e Francesca Pascale a partecipare a Ballando con le Stelle 2022: la conduttrice ha rivelato a Il Messaggero che nelle prossime ore le contatterà per farglielo sapere. La cantante e la sua compagna si sono sposate da pochi giorni e la Carlucci vuole lasciarle tranquille ancora per qualche ora.

Sabato 8 ottobre inizia la diciassettesima edizione di Ballando con le Stelle, in queste ore Milly Carlucci si sta dando da fare, non solo per scegliere il cast del programma, ma anche per capire chi possono essere gli ospiti del talent nel ruolo di ballerini per una notte. La conduttrice, in particolare, ha messo gli occhi su Paola Turci e Francesca Pascale, come ha rivelato nell'intervista al quotidiano romano.

Paola e Francesca si sono sposate lo scorso 2 luglio, le nozze, secondo i piani della cantante e della sua compagna sarebbero dovute rimanere segrete, ma la notizia, come spesso accade in questi casi, è trapelata ed è stata pubblicata in anticipo dai giornali. L'unione civile tra le due donne è stata celebrata al Comune di Montalcino. Milly, che le vorrebbe nel suo programma, le sta concedendo una pausa per godersi questi giorni ma poi ha intenzione di ritornare all'attacco: "A loro ci abbiamo sicuramente pensato. Noi per fare le scelte giuste seguiamo anche la cronaca, ovvio - ha rivelato nel corso dell'intervista - e poi conosco bene Francesca, anche perché in passato avrei voluto fare delle cose con lei ma poi non ci siamo mai riusciti. Adesso dobbiamo solo aspettare, si sono appena sposate. Di sicuro le voglio almeno come ospiti di una puntata".

A proposito del cast, in questi giorni sono stati fatti nomi come quelli di Gabriel Garko, Iva Zanicchi, Nino D'Angelo, Nancy Brilli, Marta Flavi, Eva Robin's e Beppe Convertini, la Carlucci, tra le righe, ha fatto capire che alcuni di questi nomi sono stati contattati, ma non ha dato nessuna certezza "se li confermo? Dico solo che alcuni di loro sono stati contattati, ma bisogna fare gli abbinamenti con i maestri, impresa mai semplice. C'è tempo per ufficializzare. Posso confermare che vorrebbero partecipare in tantissimi, e questo mi fa piacere: il programma funziona alla grande. Posso aggiungere che l'impianto drammaturgico, oltre al ballo, si basa sulle storie importanti delle persone in gara, e tutte insieme devono avere un senso".

Ballando con le stelle va in onda dal 2005 ma la Carlucci non è per niente stufa del suo talent show "Non mi sono affatto stancata. Ballando è un magma incandescente di vita che cambia di continuo. Raccontiamo la nostra società, con i suoi pezzi così diversi, in maniera creativa".