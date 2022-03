Frammenti di lei, su Netflix in streaming da oggi

Toni Collette e Bella Heathcote sono le protagoniste della serie thriller Netflix Frammenti di lei, disponibile a partire da oggi 4 marzo 2022 in streaming per tutti gli utenti!

Frammenti di lei è l'adattamento del thriller omonimo di Karin Slaughter del 2018 che vede nel cast Toni Collette e Bella Heathcote. Ambientato in una sonnolenta cittadina della Georgia, un atto casuale di violenza innesca una catena di eventi inaspettata per la trentenne Andy Oliver (Bella Heathcote) e sua madre Laura (Toni Collette). In cerca di risposte, Andy intraprende un pericoloso viaggio attraverso l'America, verso il cuore oscuro e nascosto della sua famiglia.

Frammenti di lei: Bella Heathcote e Toni Collette in una scena della serie

Nel cast di Pieces of Her anche Jessica Barden, Jacob Scipio, Joe Dempsie, Aaron Jeffery, Omari Hardwick, Gil Birmingham, David Wenham, Calum Worthy, Nicholas Burton e Terry O'Quinn. La serie di 8 episodi è diretta da Minkie Spiro da una sceneggiatura adattata da Charlotte Stoudt. I produttori esecutivi sono Lesli Linka Glatter, Bruna Papandrea, Karin Slaughter, Janice Williams, Casey Haver e Steve Hutensky di Made Up Stories. Toni Collette sarà una delle protagoniste di un'altra miniserie molto attesa dal titolo The Staircase, in cui un uomo disperato per l'accidentale morte della moglie viene improvvisamente accusato di averla uccisa.