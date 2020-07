Fracchia la belva umana: Paolo Villaggio torna stasera in TV su Rete 4

Stasera su Rete 4 in seconda serata, alle 23:30, torna Paolo Villaggio in Fracchia la belva umana, commedia del 1981 con Lino Banfi e Anna Mazzamauro accanto all'attore genovese.

Paolo Villaggio torna stasera su Rete 4, in seconda serata, alle ore 23:30, con la commedia Fracchia la belva umana, diretta da Neri Parenti nel 1981 e interpretata, tra gli altri, da Lino Banfi, Anna Mazzamauro e Massimo Boldi.

Il ragionier Giandomenico Fracchia, una delle tre principali maschere comiche di Paolo Villaggio (con il professor Kranz e il ragionier Ugo Fantozzi) è alla sua prima apparizione sul grande schermo, anche se è già parecchio conosciuto in TV, dove aveva esordito già nel 1968.

In Fracchia la belva umana il modesto ragioniere si trova a fare i conti con un caso più unico che raro: ha scoperto di essere il sosia del super criminale che tutti conoscono come "la belva umana", cosa per cui in una sola notte viene arrestato per ben tre volte.

Quando la polizia gli fornisce un lasciapassare che lo identifichi come il Fracchia buono, il sosia malvagio gli gioca un tiro mancino, impossessandosi non solo della sua casa e della sua vita, ma anche del ricercato cartellino che ne attesti la bontà. In un gioco continuo di scambi di persona, il povero Giandomenico Fracchia non riuscirà a farsi riconoscere neppure dal Padre eterno.