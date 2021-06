Foundation: il nuovo teaser trailer della serie Apple tratta dai romanzi di Asimov

David S. Goyer si sta occupando dell'adattamento dei celebri romanzi Ciclo delle Fondazioni di Isaac Asimov in una serie distribuita da Apple TV+. Proprio oggi, il servizio di video on demand ha diffuso un nuovo teaser trailer di Foundation, show in arrivo il 24 settembre 2021.

Fondazione racconterà la storia del Professore Hari Seldon, che prevede la caduta dell'Impero Galattico e fonda la Fondazione con l'obiettivo di preservare il futuro della civiltà. I romanzi coprono molti anni e, per questo motivo, non sarà semplice dare vita a un adattamento lineare. A interpretare il ruolo del protagonista sarà Jared Harris che, nel corso del trailer, pronuncia la seguente affermazione: "Non potrete salvare voi stessi ma potrete salvare la vostra eredità".

Il nuovo teaser mostra l'ambientazione fantascientifica della serie (che è stata girata soprattutto a Malta) tra pianeti che esplodono, grattacieli e vaste lande desolate. A far parte del cast saranno anche Lee Pace, Lou Llobell, Leah Harvey, Laura Birn, Terrence Mann, Cassian Bilton e Alfred Enoch. L'obiettivo di David S. Goyer è quello di dare vita a un'epica di circa 80 ore in stile Il Trono di Spade. Centro focale sarà il destino dell'umanità e, soprattutto, vicende private in grado di intrecciarsi con la situazione universale.

Relativamente al suo progetto, Goyer ha dichiarato a Lovin Malta: "Il pubblico sta cambiando. Il modo in cui consumiamo le storie sta cambiando. Game of Thrones è stato davvero il primo di questi grandi e giganteschi spettacoli di romanzi, e ora con Foundation possiamo raccontare la storia, si spera, nel corso di 80 episodi e 80 ore, invece di cercare di condensare il tutto in due o tre ore per un singolo film".

Infine, il regista ha ringraziato Apple TV+ per questa gigantesca possibilità offertagli: "Ho sempre sognato di curare questo adattamento dai romanzi di Asimov. Grazie ad Apple e a Skydance, finalmente, questo sogno sta per trasformarsi in realtà. Sono onorato all'idea di aver contribuito a portare in vita il mondo immaginato dal Ciclo delle Fondazioni".