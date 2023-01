Fosca Innocenti 2, stasera su Canale 5: anticipazioni della puntata del 20 gennaio

Stasera 20 gennaio su Canale 5 in prima serata torna Fosca Innocenti. La serie con protagonista Vanessa Incontrada nei panni del vicequestore di Arezzo che lavora in una questura composta quasi esclusivamente da donne esperte in indagini, analisi e gialli. Ecco le anticipazioni della seconda puntata e un riassunto della precedente.

Trama della seconda stagione

Proseguono le indagini del vicequestore di Arezzo, Fosca Innocenti, alle prese con crimini di provincia assieme alla sua squadra investigativa quasi tutta al femminile. Nella vita di Fosca non c'è solo il lavoro, ma anche l'amore per Cosimo, il fascinoso oste rubacuori, interpretato da Francesco Arca: un sentimento che verrà rimesso in discussione e dovrà affrontare nuove prove. La protagonista dovrà, inoltre, misurarsi con tanti colpi di scena e situazioni inaspettate. Immancabile la Giostra del Saracino, celebre rievocazione storica aretina che fa da cornice alla serie. Fosca ama galoppare tra i suoi girasoli sempre con il naso all'erta per trovare soluzioni ai diversi casi.

Cosa Vedremo Stasera

Seconda Puntata - Legami Pericolosi

Fosca indaga sul caso della giovane Angela, trovata uccisa nel negozio di abiti da sera dove lavorava come sarta: un colpo di forbice al cuore, un odore particolare sull'arma del delitto, un barista innamorato sono i primi elementi di indagine. Ben presto Fosca scopre che la vittima si era rifugiata ad Arezzo per scappare da qualcosa o da qualcuno.

Durante le indagini Rosa, la simpatica ispettrice braccio destro di Fosca, conosce l'affascinante maestro di ballo Jose', che sembra coinvolto nella morte della ragazza. La Pm Perego fa una scoperta sconcertante che potrebbe rivoluzionare la sua vita, mentre Giulia e' sempre più' coinvolta da Greta, ma ancora non conosce tutta la verità' su di lei. Nel frattempo, Fosca cerca una soluzione per non perdere il suo casale. I problemi pero' sembrano aumentare: Lapo si mostra ancora attratto da lei e Cosimo fatica a trattenere la propria gelosia. Siamo sicuri che la situazione sia sotto controllo?.

Prima Puntata - Come La Principessa

Fosca indaga sull'apparente suicidio di una ragazza, che poco prima delle nozze si sarebbe lanciata dalla finestra di un antico castello. Il gesto sembra ripercorrere la leggenda della sposa suicida, raccontata a Fosca da Gino, custode e memoria storica del castello: il ritratto dell'infelice sposa campeggia proprio nella stanza della tragedia. Ma Fosca capisce che la ragazza trovata morta e' stata uccisa. Da chi? Dal promesso sposo? Da un familiare? O da chi altro?ad un'indagine già complessa sopraggiungono altri guai.

Cast della serie:

Vanessa Incontrada, Giorgia Trasselli, Cecilia Dazzi, Claudio Bigagli, Francesco Arca, Irene Ferri, Desiree Noferini, Giovanni Scifoni, Sergio Mùniz, Caterina Signorini, Maria Chiara Centorami e Francesco Leone. Regia di Giulio Manfredonia