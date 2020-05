Force of Nature: Mel Gibson ed Emile Hirsch combattono i cattivi e un uragano nel trailer

Mel Gibson ed Emile Hirsch hanno i loro problemi nel trailer di Force of Nature, thriller targato Lionsgate che vede i due bad boys di Hollywood alle prese con la polizia e con un nemico ben peggiore, un uragano di Categoria 5. Nel film troviamo anche Kate Bosworth diretta dal marito Michael Polish.

Emile Hirsch interpreta un agente di polizia che cerca di evacuare un edificio durante un urgaano, ma si imbatte nella Dottoressa Troy (Kate Bosworth) e in suo padre, che rifiuta ostinatamente di lasciare la propria casa nonostante il pericolo imminente. Coò che loro non sanno, però, è che un gruppo di ladri capitanati da David Zayas (Dexter) sranno per fare irruzione nell'edificio in cerca dei 55 milioni nascosti nella proprietà.

Mel Gibson rinterpreta un detective in pensione che conosce i ladri e non permetterà loro di scappare col malloppo senza mettergli i bastoni tra le ruote.