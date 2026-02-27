Forbidden Fruit, anticipazioni 28 febbraio: Ender e Yildiz si alleano contro Sahika

Ender mette in guardia Yildiz: Sahika sta tramando alle sue spalle, e potrebbe sfruttare il bambino che sta per nascere. Nell' episodio di sabato 28 febbraio di Forbidden Fruit infatti, le due ex mogli di Halit si alleeranno contro i piani malefici della nuova compagna; intanto l'attenzione è ancora su Kaya e Leyla, dopo che la loro serata si è conclusa in maniera davvero inaspettata.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie; l'appuntamento è come semprealle 14.10 su Canale 5.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Halit si è confrontato con Metin per avere aggiornamenti sulla gara d'appalto e, dalle parole dell'avvocato, ha cominciato a nutrire sospetti nei confronti di Kaya. Intanto Yildiz, sempre più vicina al parto, ha informato Halit che dovrà sottoporsi a un parto cesareo.

Nel frattempo Kaya ha invitato Leyla a un evento, ma la serata ha preso una piega inaspettata: la ragazza infatti, ha incontrato una persona che non si aspettava di vedere e, turbata, ha deciso di lasciare la festa di nascosto. Kaya quindi, si è ritrovato piantato in asso, senza sapere né dove né perché Leyla se ne fosse andata.

Anticipazioni 28 febbraio: Ender e Yildiz si alleano contro Sahika

Locandina di Forbidden Fruit

Ender mette in guardia Yildiz da Sahika: entrambe sanno quanto possa essere perfida la futura, nuova moglie di Halit. Dopo aver drogato Erim e provato ad avvelenare Yildiz, ora Sahika è pronta a colpire nuovamente Yildiz: Ender lo ha capito, e avvisa la bionda che Sahika sta provando a convincere Halit di non essere il padre del bambino. Le due donne decidono così di allearsi contro di lei. Per Yildiz inoltre, si avvicina il parto e per lei è fondamentale poter contare sulla vicinanza dell'imprenditore. Nel frattempo, dopo essere scappata lasciandolo solo, Leyla si scusa con Kaya e inventa una giustificazione per il suo comportamento alla festa.