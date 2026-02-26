Forbidden Fruit, anticipazioni 27 febbraio: Kaya piantato in asso da Leyla, Yildiz vicina al parto

Nuovo appuntamento nel pomeriggio di Canale 5 con Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al sabato alle 14.10. Nell' episodio di venerdì 27 febbraio, Yildiz comunicherà ad Halit un'informazione molto importante riguardo il parto, mentre Halit inizia ad avere dei sospetti su Kaya. Nel frattempo, Kaya sta iniziando a legare con Leyla, tanto da averla anche invitata a un evento perché senza accompagnatrice; la serata però, finirà in maniera davvero singolare.

Ma vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Ender era convinta di poter avvalorare la sua storia grazie alla testimonianza di Sabri, che l'aveva aiutata. La donna ci teneva in particolare per essere perdonata da Erim, che si è sentito preso in giro quando ha visto la madre ricomparire dopo mesi in cui la credeva morta. Invece Sabri ha negato di aver aiutato Ender, smentendo così la sua versione dei fatti per cedere al ricatto di Sahika. Nel frattempo Kaya si sta avvicinando a Leyla, la sorella di Caner che il ragazzo ha conosciuto solo recentemente. Kaya, dopo averla assunta su richiesta dell'amico, l'ha anche invitata a partecipare a un evento insieme a lui.

Anticipazioni 27 febbraio: Kaya piantato in asso da Leyla, Yildiz vicina al parto

Locandina di Forbidden Fruit

Halit parla con Metin per sapere se ci siano novità sulla gara d'appalto e, dalle parole dell'avvocato, iniziano a nascere dei sospetti su Kaya. Nel frattempo, il parto di Yildiz si avvicina: la ragazza informa perciò Halit come si svolgerà il tutto, e che dovrà sottoporsi a un parto cesareo.

Intanto Kaya ha invitato Leyla ad accompagnarlo a un evento: ma la serata finisce in maniera inaspettata, perché a un certo punto Leyla incontra una persona che non avrebbe mai pensato di vedere lì, e decide di andarsene. La ragazza se ne va così dalla festa, cercando di non farsi notare.